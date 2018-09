"Zuerst haben die Kleinen ihren Kindergarten kennengelernt. Alle Räume standen ihnen offen, sie konnten alles ausprobieren", berichtet die Leiterin des Kindergartens Christel Hahn-Schalk. Dann sei das Ganze auf den Stadtteil Horn-Lehe ausgeweitet worden. Wer wohnt wo? Was gibt es in dem Stadtteil, in dem ich wohne?

Der Höhepunkt war schließlich eine Fahrt mit der Straßenbahn zur Domsheide. Dort stiegen alle aus und eroberten den Schnoor, den Marktplatz und die Böttcherstraße. "Einige Kinder waren zuvor noch nie in der Innenstadt", so Hahn-Schalk.

Faszinierendes "Bremer Loch"

Am meisten beeindruckt habe die Kinder das "Bremer Loch" auf dem Marktplatz. "Wie sieht das wohl von unten aus? Sitzt da vielleicht einer drin?", wollten sie gern wissen. Zurück im Kindergarten, wurde kurzerhand der Bremer Marktplatz auf einen riesigen Karton gesetzt. Ein rundes Schild an der Seite mit einem Schlitz machte deutlich, dass es sich hier um das Bremer Loch handelt.

Paul geht bereits in die Schule, kommt aber immer gerne wieder zu seinem alten Kindergarten, wenn dort etwas los ist. Fachmännisch erklärt er: "Da sitzen zwei Frauen drin mit braunen Haaren. Die machen die Tierstimmen." Bei der "Bremer Eiswette" musste gelutscht werden. Bunte Gummibärchen waren in Eiswürfel eingefroren, und wer zuerst den Bären freigelutscht hatte, war Sieger. Fehlen durfte auch nicht das Sechs-Tage-Rennen. Dazu gingen Jonas und Phillip mit ihren Laufrädern an den Start.

Aber was wäre Bremen ohne seine Bremer Häuser? An vielen großen und kleinen Kartons waren kleine Baukünstler am Werk. Da wurden Fenster und Türen ausgeschnitten, die Wände bunt angemalt und mit Blumen verziert. Manch ein Vater konnte gar nicht so schnell den Farbtopf seines Juniors wieder füllen, wie dieser die Farbe verbrauchte.

Viel Beifall erhielten die Kinder bei der Aufführung ihrer selbst ausgedachten Bremer Geschichte, in der der Roland von Piraten gestohlen wurde und vier feine Bremer Damen mit Hüten aus Mutters Klamottenkiste die Bremer Polizei auf den Plan riefen. Erzieherin Melanie Schiebener hatte das Stück mit den Kindern im Spiel eingeübt.

Orgelpfeifen versteigert

Kira und Tabea, beide bereits Konfirmandinnen, boten an ihrer Cocktailbar leckere Getränke an. Natürlich ohne Alkohol, dafür aber originell und schmackhaft gemixt. So gestärkt konnten die Besucher an der amerikanischen Versteigerung alter Orgelpfeifen teilnehmen. Diese mussten ausgebaut werden, um bei einer Grundsanierung der Orgel neuen Pfeifen Platz zu machen. "Die Versteigerung hat einen erfreulichen Erlös gebracht", freute sich der Bauherr der Gemeinde Andreas Jakel.

Gefreut haben sich auch die vielen Helfer am Kuchenbuffet. Es kamen so viele Kuchenspenden zusammen, dass nicht alle Torten auf der großen Tafel Platz hatten. Nicht nur die Schlange der hungrigen Besucher war lang, auch der Bauch eines großen Sparschweines wollte mit Spenden gefüllt werden. Damit soll den kleinen Bewohnern eines Kinderheimes in Nordost-Japan geholfen werden.

Am Ende des Tages wurden die angehenden Erstklässler verabschiedet. Einigen fiel es schwer, die Kindergartenzeit hinter sich zu lassen, aber die meisten freuten sich auf die Schule. Nicht zuletzt, weil dann von den Eltern die wunderbaren Schultüten, die sie von den Erzieherinnen überreicht bekamen, gefüllt werden.