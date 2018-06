In der St.-Remberti-Kirche, Friedhofstraße 10, wird für Mittwoch, 31.Dezember, um 21 Uhr zu einem Silvesterkonzert unter dem Motto „Jazz meets Classic“ eingeladen. Wolfgang Baumgratz spielt an der Fischer-und-Krämer-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach. Das Jazzprogramm bestreiten Klaus Fey (Saxofon), Matthias Entrup (Vibrafon und Percussion) und Rolf Quandt (Hammondorgel). Zu hören sind unter anderem Werke von Barbara Dennerlein und Friedrich Gulda. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt zehn. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.