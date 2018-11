Die Begegnungsstätte am Johanniterhaus, Seiffertstraße 95, lädt für Montag, 29. Dezember, um 15.30 Uhr zu einem beschwingten Konzert zum Jahresausklang ein: Jinhee Park (Violine) und Ira Kim (Piano) spielen Werke von Mozart und Vivaldi. Kaffee und Kuchen ist ab 14.30 Uhr im Johannitercafé erhältlich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten. Silvester, 31. Dezember, um 15 Uhr gibt es in der Begegnungsstätte das Theaterstück „Dinner for one“ mit Ingrid Slowak und Hartwig Claus in plattdeutscher Mundart. Der Eintritt ist frei. Es folgt ein Sektempfang. Um 16.30 Uhr schließt ein Gottesdienst mit Abendmahl an.