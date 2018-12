Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kräuterbasar am Sonntag

Wk

Horn-Lehe. Das Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2, veranstaltet einen Kräuterbasar: Am Sonntag, 11. August, von 12 bis 18 Uhr steht die Welt der Kräuter, Duftpflanzen und essbaren Blüten im Mittelpunkt. Anschließend gibt es ab 19 Uhr ein Konzert mit dem Trio "Sax & Schmalz". Penny Penski, Jan Fritsch und David Jehn bilden dieses Ensemble, das Swing, Bossa Nova, Tango, Rock ’n’ Roll und Schlager spielt. Die Veranstaltung ist Teil des Gartenkultur-Musikfestivals in Bremen und Umgebung. Sowohl beim Kräuterbasar als auch beim Konzert ist der Eintritt frei.