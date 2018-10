Kräuter, wohin das Auge blickt: Im Garten des Hauses am Walde fand der Kräuterbasar viel Aufmerksamkeit.

Horn-Lehe. Zum zweiten Mal und zur größten Zufriedenheit von Ausstellern und Veranstaltern fand jetzt der Kräuterbasar im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals statt. Das Festival ist ein Kooperationsprojekt verschiedener Kulturveranstalter – Vereine, Privatpersonen und kommunale Institutionen unter der Leitung des Kommunalverbandes Niedersachsen/Bremen machen mit. Der Andrang beim Kräuterbasar übertraf die Erwartungen bei weitem. Zufrieden trugen viele Besucher gut gefüllte Tüten nach Hause. Organisator Thorsten Weiß, Veranstaltungs- und Projektplaner im Haus am Walde, berichtete, dass schon vor dem offiziellen Beginn um 12 Uhr ein riesiger Andrang herrschte. Besonders freute er sich über das ernsthafte Interesse der Besucher: "Die haben nicht nur gekauft; es gab auch viele längere Gespräche", zog Weiß eine erste Bilanz.

Nur bestätigen konnte diesen Eindruck Gisela von Deylen von "arteFakt" aus Wilstedt. Sie bot eine kleine Auswahl an Olivenölen an und war sehr positiv überrascht über den Zulauf. Für sie stand fest: "Näch-stes Jahr komme ich gerne wieder und bringe mehr mit – ich wurde hier einfach überrollt." Damit Verkauf und Gespräche gut laufen, war ihre Tochter Lea Jagels dabei, denn im Vorjahr hatte ihr Mann den Stand allein betreut.

Luna, gespielt von Zrinka Cvitesic, sorgt sich um ihren Freund. (Fr)

Auch Margret von Deetzen aus Hude hätte deutlich mehr von ihren Kräuterpflanzen an Mann und Frau bringen und zuweilen ein zweites Paar Hände brauchen können. Schon um 11.30 Uhr begann ein regelrechter Ansturm auf ihren Stand "Pfeffer & Minze", an dem es außerdem alles Mögliche rund um Tee zu erwerben gab. "Ich bin gar nicht mehr dagegen angekommen", erzählte Margret von Deetzen. Die einzige Kritik, die sie von Kunden gehört habe, war, dass es mehr Stände hätten sein können. Das sieht auch Organisator Thorsten Weiß so. Er berichtete, dass durch unglückliche Umstände wie Krankheit noch ein paar Standbetreiber abgesprungen seien. Weiß sieht dennoch zuversichtlich ins nächste Jahr. Dann soll die Zahl der Stände auf dem Kräuterbasar erhöht werden.

Zu denjenigen, die dann wiederkommen wollen, gehört Elisabeth Blohm aus Stapel bei Horstedt mit ihrem Infostand über die Kräuterregion Wiesteniederung. "Ich habe viele intensive Gespräche geführt", erzählte sie, und von ihrem Eindruck, dass der Fahrrad-Tourismus boomt, so dass Regionen wie ihre im Einzugsbereich von Großstädten davon profitieren können.

Händlerin Margret von Deetzen aus Hude hatte beim Kräuterbasar sehr viel zu tun.

Ebenfalls gute Gespräche mit ihren Kunden hatte Renate Dereschewitz, deren Lebensgefährte und Inhaber von "Honig aus Bremen", Hartmut Schmidt-Uhlenkamp, sie nicht begleiten konnte, weil er wie jedes Wochenende den Wagen im Rhododendronpark betreuen musste.

Es gab auch einen Stand mit Gartengeräten. Für Exotik sorgten Sibylle Hagemann mit ihren süßen Olivenkonfitüren und scharfen Chutneys sowie Pepperpark, der Online-Chili-Shop, bei dem die ganz Mutigen verschiedene Mischungen probieren konnten und wo es außerdem Samentütchen zum Ziehen der scharfen Gewürzpflanzen gab. Gänzlich ausverkauft war auch "Fabelsaft", die Mosterei aus Worpswede. Für das leibliche Wohl hatte sich Artur Essert, seit 14 Tagen neuer Koch im Haus am Walde, etwas Besonderes ausgedacht: "Für die Dorade auf unserer Speisekarte habe ich die Kräuter aus unserem eigenen Kräutergarten geholt und dazu blaue Kartoffeln angerichtet", erzählte er. Außerdem gibt es in der Zeit rund um den Kräuterbasar spezielle Kräutergerichte, die es sonst im Haus am Walde nicht gibt. Das Programm rundete ein Auftritt des Mundharmonika-Spielers Dieter Kropp ab.

Plötzlich religiöser Fundamentalist

Rembertikino zeigt den Spielfilm „Zwischen uns das Paradies“ / Pastor Dirk von Jutrczenka gibt eine Kurzeinführung

Schwachhausen. Eine junge Frau muss erleben, wie sich ihr Freund, der seinen Job verloren hat, in einen religiösen Fundamentalisten verwandelt. Diese Geschichte erzählt die bosnische Regisseurin Jasmila Zbanic in ihrem Spielfilm "Zwischen uns das Paradies", der am Montag, 3. September, im Rembertikino zu sehen ist.

Luna (Zrinka Cvitesic) und Amar (Leon Lucev) wohnen als junges Paar in Sarajevo. Sie haben gute Jobs: Er arbeitet als Fluglotse, sie als Stewardess. Doch wegen eines Alkoholproblems verliert Amar seine Stellung. Er bekommt von seinem Freund aus Kriegszeiten einen Job in einem Camp einer muslimischen Gemeinschaft der Wahhabiten-Bewegung angeboten. Amar nimmt den Job an und unterweist im streng islamischen Camp am See die Kinder der Gruppe. Dabei verändert er sich zusehends. Luna wundert sich, dass ihr Freund plötzlich seltsame Ansichten vertritt. Er verweigert auch den Sex mit ihr, solange sie nicht nach islamischem Recht getraut sind und stellt sein Leben radikal um – angeblich weil er ein besserer Mensch werden will. Die junge Frau stößt die radikalislamische Lebens- und Glaubenspraxis ab. Sie fragt sich: Will und kann sie mit diesem völlig veränderten Mann noch zusammenleben? Die junge Frau muss sich entscheiden, ob sie bereit ist, für die Liebe alles und vor allem sich selbst aufzugeben.

Das Rembertikino zeigt "Zwischen uns das Paradies" in der Reihe "Explizit: Religionen im Film". Vor Beginn des Films gibt es eine kurze Einführung von Pastor Dirk von Jutrczenka, anschließend ein Gespräch.

Die Vorstellung ist am Montag, 3. September, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus der St.-Remberti-Gemeinde, Friedhofstraße 10. Eintritt ist frei.