Was nicht mehr in den Wertstoffcontainer hineinpasse, werde obendrein daneben entsorgt. Verschärft habe sich der Zustand, seit die Container an der H.-H.-Meier-Allee infolge der Radwegsanierung weggefallen seien. Für diesen Standort werde es nun aber nach langer Suche Ersatz geben, kündigte Ortsamtsleiterin Karin Mathes an: an der Einmündung zum Baumschulenweg. Gleichwohl forderten die Anwohner, sich zusätzlich um einen alternativen Standort zu bemühen, da eine Wohnstraße schwerlich der richtige Ort für Entsorgungscontainer sei. Der Ausschuss einigte sich schließlich darauf, prüfen zu lassen, ob die Container an den Friedhofsparkplatz verlegt werden können.