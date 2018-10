VON SABINE VON DER DECKEN

Borgfeld. Nur Kerzenschein erleuchtete während der "Blauen Stunde" den Ratsspiekerpark in Borgfelds Mitte. Mit der zweistündigen Veranstaltung bewies das Kulturforum Borgfeld, dass es nicht einer lauen Sommernacht bedurfte, um Borgfelder in die Dunkelheit zu locken. An diesem Abend standen Kunst und Kultur im Vordergrund statt Kommerz mit weihnachtlichem Markt und Verkaufsatmosphäre. Denn Ziel des Kulturforums war es, mit dieser leisen Veranstaltung auf die nahende Adventszeit einzustimmen. In seiner Begrüßung wies Jakob Rudolph darauf hin, dass die Stadtteilinitiative Kulturforum Borgfeld mit der Blauen Stunde beabsichtigte, einen Kontrapunkt zum kommerziellen Weihnachtsmarkt zu setzen.

Theater und Musik

Die Botschaft wurde in Borgfeld gerne aufgenommen, wie die Besucherzahlen des Abends zeigten. "Schön, dass Sie das für uns tun", so die positive Resonanz auf das Angebot des Kulturforums. Besonderes Lob galt dabei der einzigartigen Atmosphäre im Ratsspiekerpark, die es erlaubte, der leisen Borgfelder Kultur zu lauschen und gute Gespräche zu führen. So zeigte das Timmersloher "wildwechsel AUSSEN THEATER" kurze Szenenauszüge, dem folgten zwei von Johanna Naused gespielte Stücke auf der Querflöte und Gitarrenmusik von Thies Engel. Im mit Kerzen erleuchteten Zelt las Wolfgang Müller Lyrik im engen Kreis, denn eine elektrische Verstärkung der Lautstärke gab es an diesem Abend nicht. "Wir haben absichtlich kein großes Programm vorbereitet", so Jakob Rudolph.

Bei Kerzenschein und wärmenden Feuerkörben gab es neben Theater, Lyrik und Musik auch Glühwein, alkoholfreien Punsch, Neujahrswaffeln, Quiche und Pizza bei freiem Eintritt. "Eine kleine Spende, gut ist es", hieß es an diesem Abend unter den vom Kulturforum aufgebauten Zelten. Es gefiel den Borgfeldern, dass kein Kaufzwang herrschte, nichts konsumiert werden musste und entspannt gespendet werden konnte. "Unser kleiner Park" nannte Rainer Götz den Ratsspiekerpark, in dem das Kulturforum bereits einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat. Die "Blaue Stunde", die an diesem Novembersonnabend Premiere hatte, wird aufgrund der positiven Resonanz sicherlich eine Fortsetzung haben, versicherte Jakob Rudolph.

Die stille Veranstaltung im Ratsspiekerpark fand in Kooperation mit dem Ortsamt Borgfeld statt. Zwei Stunden dauerte der leise Abend, für dessen Erleuchtung Rainer Götz, Maler und Mitglied des Kulturforums, verantwortlich zeichnete.