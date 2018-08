Anatoli Burstein, der seit 1998 in Deutschland lebt, war elf Jahre alt, als sein Vater im Herbst 1942 den Entschluss fasste, mit seiner Familie aus dem Ghetto in der Westukraine zu fliehen. "Man kann sagen, dass nach Ausbruch des Krieges unser Leben stehenblieb", sagte Anatoli Burstein: "Wir hatten keine Möglichkeit mehr, unser Leben zu planen und selbst zu bestimmen und mussten abwarten, was das Schicksal für uns bereithielt."

Bis zum Frühjahr 1942, bevor er mit seiner Familie von den Nationalsozialisten in das Ghetto geschickt wurde, lebte Anatoli Burstein mit seinen zwei Brüdern, seiner Schwester und seinen Eltern in einem kleinen Dorf im Westen der Ukraine. Überwiegend lebten dort Ukrainer und Polen. Obwohl in Bursteins Elternhaus Jiddisch gesprochen wurde, beherrschten alle Familienmitglieder auch die Sprachen Polnisch und Ukrainisch fließend.

Wie es im Ghetto war

Nachdem die deutschen Nationalsozialisten das Gebiet besetzt hatten, veränderte sich für die jüdischen Familien im Dorf sehr viel. "Das ging alles sehr schnell. Die Deutschen nahmen unser Dorf schnell ein", berichtete Burstein. Anatoli Bursteins Vater war damals 54 Jahre alt und litt an Asthma. Er weiß noch, wie die faschistischen Besetzer seinen Vater zum Autowaschen mit einem vollen Eimer Wasser von einem Auto zum nächsten jagten. Jedes Mal, wenn etwas Wasser aus dem Eimer überschwappte, schlugen sie ihn. "Das war eine sehr schwere Zeit", bemerkte Burstein.

Die Bedingungen im Ghetto schilderte Anatoli Burstein ebenfalls: "Die Häuser waren überfüllt, wir mussten auf dem Boden schlafen, hatten wenig zu essen und mussten den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten." Eines Tages versteckte eine jüdische Frau bei der Kartoffelernte ein paar Kartoffeln in ihren Kleidern. Als diese bei der Durchsuchung entdeckt wurden, wurde die Frau vor den Augen ihrer Familie erschossen. "Sie können sich vorstellen, was das in unseren kindlichen Seelen angerichtet hat", sagte Anatoli Burstein.

"Mein Vater dachte, dass uns die Leute in der Nähe unseres Dorfes helfen würden", so Burstein. Deshalb flohen sie aus dem Ghetto zunächst in den Wald, der nicht weit vom Dorf entfernt lag. Burstein erinnerte sich, wie ihm als Erster die bewaffneten Nationalsozialisten auffielen. Mit seiner 15-jährigen Schwester wollte er davonlaufen. Während seine Schwester doch wieder zurück zu den Eltern lief, rannte er weiter durch den Wald, dann hörte er mehrere Schüsse und spürte kurz darauf einen Schmerz in seinem linken Bein. Burstein lief trotz der Schussverletzung noch ein Stück weiter, kam auf ein Feld und war allein. Da wurde ihm klar, dass es seine Familie nicht mehr gab. "Ich schrie und raufte mir die Haare, es war schlimm", sagte er.

Burstein fand Unterschlupf bei einer befreundeten Familie in seinem Dorf. Dort versteckte er sich bis zum März 1943 bis ihn ein Freund seines Vaters abholte und in ein tschechisches Dorf brachte. Bis 1947 gab er sich als Ukrainer aus und wagte niemandem zu erzählen, dass er Jude sei.

Fania Tazikova lebte bis zum Krieg in einem Dorf im Süden der Ukraine in der Nähe von Odessa. Sie befand sich von 1941 bis zum März 1944 zusammen mit ihrem fünfjährigen Bruder in einem Konzentrationslager, dass von Rumänen beaufsichtigt worden ist. Ihre Eltern wurden an einen anderen Ort geschickt. "Wir hatten wahrscheinlich Glück, dass wir bei den Rumänen waren, so blieben wir wenigstens am Leben", erzählte die damals Zehnjährige. Nach der Befreiung des Lagers ist Fania Tazikova in einem Güterwaggon zurück in ihr Heimatdorf gefahren.

Als ihr Vater 1945 starb, war ihre Mutter mit den zwei Kindern auf sich alleine gestellt. Fania Tazikova weiß noch ganz genau, wie sie mit ihrem Bruder auf der Straße betteln ging: "1947 gab es eine große Hungersnot. Die Leute fielen auf der Straße tot um vor Hunger."

Lydia Leschinskaja ist weit über 90 Jahre alt und gemeinsam mit ihrer Schwester Shulamit in die Bremer Synagoge gekommen. "All das kann man nie vergessen", sagte Lydia Leschinskaja: "Es geht einem immer im Kopf herum." Sie wurde 1942 in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht, blieb aber als Jüdin unerkannt. "Die Faschisten brauchten einfach junge Arbeitskräfte für den Straßenbau und ihre Nähfabriken", erklärte Leschinskaja. Zwischen den einzelnen Erzählungen, wurden Stücke des Komponisten Don Jaffé gespielt. Er musste als Achtjähriger 1940 aus seiner Heimat Lettland fliehen. Nach dem Krieg kehrte er zurück und nahm im Alter von 14 Jahren Cellounterricht. "Meine Musik ist nicht zum Genießen, aber zum Entdecken", sagte der jüdische Komponist. Das Stück "Durch die Zeit" handelt von seiner Mutter, "einer Frau mit tragischem Ende". Orgel und Cello erzeugen dramatische Klänge in dem 14-minütigem Musikstück. 1973 siedelte Don Jaffé mit seiner Familie nach Deutschland über und war bis

zu seiner Pensionierung Mitglied des Philharmonischen Staatsorchesters Bremen und übte eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Künste aus.

"Auch wenn das, was wir heute gehört haben, ganz kleine Ausschnitte aus dem Erlebten waren, haben die Opfer des Nazi-Regimes es verdient, dass man ihnen zuhört", würdigte die Gemeindevorsitzende Elvira Noa den Mut, der dazu gehöre, diese schrecklichen Erlebnisse zu erzählen.

Allen Zeitzeugen war es wichtig, dass den Menschen immer bewusst bleibt, dass sich so etwas niemals wiederholen dürfe.