„Wasserklänge“ im Universum

Mit Kürbissen wird musiziert

Horn-Lehe. "Rhythmischen Wasserklängen" können Besucher am Donnerstag, 2. August, im Erlebnispark beim Universum an der Wiener Straße lauschen: Dort lädt um 13 und 15 Uhr der Bremer Musiker Thomas Schacht zu einer spritzigen Performance mit ungewöhnlichen Instrumenten ein. Wie klingen zum Beispiel afrikanische Wassertrommeln, die aus Kürbissen hergestellt werden, wenn sie ins nasse Element getaucht oder mit Wasser gefüllt werden? Im Anschluss können Besucher die Instrumente selbst ausprobieren und so auf spielerische Weise die physikalischen Hintergründe erfahren.