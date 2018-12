Zwei polnische Ensembles treten auf

Moderne Musik im Elefanten

Schwachhausen. In der Krypta des Anti-Kolonialdenkmals "Elefant" an der Gustav-Deetjen-Allee wird die Konzertreihe mit internationaler Experimentalmusik fortgesetzt. Am Sonnabend, 2. März, um 20 Uhr, treten dort die polnischen Formationen "Ab Intra" und "Bisclaveret" auf. Ab Intera (lateinisch für "von innen") ist ein Studio-Projekt des Polen Radek Kaminski. Die Idee dahinter ist zu versuchen, das innere Selbst durch klangliche Erforschungen zu finden. Das Duo Bisclaveret sind Radoslaw Murawski und Maciej Mehring. Sie lassen sich von der "Abbildenden Musik" inspirieren. Ihre Kompositionen versuchen, die Musik zu verdichten, indem sie den Text zu einem wesentlichen Teil ihrer Performance machen. Als dritten Act erwartet die Besucher der "Zweite Freund" aus Hamburg.