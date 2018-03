Neue Unterrichtssparten für Kinder und Erwachsene bietet die Musikschule Ridder in Horn-Lehe und Borgfeld an. Klavier- und Keyboardunterricht gibt es montags ab 14.30 Uhr in der Leher Heerstraße 189; Quer- und Blockflötenunterricht dienstags in der Grundschule Katrepeler Landstraße 1. Nähere Infos unter Telefon 636 77 77.