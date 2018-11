Von 14 bis 16 Uhr bietet die Klinik unter der Rufnummer 3471005 eine Hotline, bei der Chefärzte der Inneren Medizin und der Chirurgie Fragen zu Darmkrebs beantworten. Von 16 bis 18 Uhr finden im Schulungszentrum des St.-Joseph-Stifts vier Fachvorträge statt.

Der Chefarzt der Medizinischen Klinik, Professor Stephan Teyssen, beginnt mit einem Referat über Vorsorge und Früherkennung. Der Frage "Ist Darmkrebs durch eine Operation heilbar?" geht der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Wolfgang Sendt, im Anschluss nach. Jörg-Dietrich Neumann, Oberarzt der Medizinischen Klink, ergänzt in seinem Vortrag zur Rolle der Chemotherapie in der Darmkrebstherapie die rein körperlich-medizinische Sicht. Zum Abschluss spricht die Psychologin des Krankenhauses, Cornelia Rauch, über die psychoonkologische Begleitung. Im Anschluss an die Vorträge haben die Besucher Gelegenheit für Fragen.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Telefon 3471202 wird gebeten.