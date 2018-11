Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Offene Doppelkopfrunde

Scd

Horn-Lehe. Alle Doppelkopf-Freundinnen und -Freunde lädt die Initiative "Kulturraum Horn-Lehe" des Bürgervereins zur nächsten offenen Doppelkopfrunde am Sonnabend, 9. März, um 18 Uhr im Ortsamtsgebäude in der Berckstraße 10 ein. Jeder ist willkommen, der wieder einmal Doppelkopf spielen möchte. Bis zu den Sommerferien trifft sich die Doppelkopfgruppe immer am zweiten Sonnabend im Monat. Die Teilnahme kostet jeweils drei Euro. Anmeldungen nimmt Anja Riemer per E-Mail an anja.riemer@t-online.de oder telefonisch unter 2439118 (nachmittags) entgegen.