Philosophieprofessor Georg Mohr beantwortet im Gymnasium Horn zahlreiche Fragen von Schülern. (Petra Stubbe)

Horn-Lehe. Zum Thema "Ist unsere Welt (un)gerecht?" diskutierten am Tag der Philosophie Oberstufenschüler vom Gymnasium Horn mit dem Bremer Professor Georg Mohr. Seit 2002 ruft die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den dritten Donnerstag im November den Tag der Philosophie aus, um die Botschaft zu vermitteln, dass Philosophie, kritisches Denken und freie Meinungsäußerung entscheidend sind für ein friedliches und menschenwürdiges Leben in Vielfalt, für Wohlstand, Gerechtigkeit und Entwicklung. Auch in diesem Jahr wurde an diesem Tag in hunderten Konferenzen und Schülerveranstaltungen weltweit philosophiert.

Das Fach Philosophie wird am Gymnasium Horn bereits ab der fünften Klasse unterrichtet, sieben Philosophielehrer gibt es. Ein Glück, glaubt man Georg Mohr, der seit 1997 Philosophieprofessor an der Uni Bremen ist. "Gäbe es die Philosophie nicht, würden wir uns noch immer die Köppe einhauen, von morgens bis abends", meint Mohr.

"Über Gerechtigkeit zu reden ist eine Aufgabe, die gut in zehn Minuten zu erledigen ist", beginnt Georg Mohr seinen Vortrag. Doch dann stellen ihm die Horner Schüler so viele Fragen zur Ungerechtigkeit in der Welt, dass er gar nicht mehr herauskommt aus dem Philosophieren. Etwa 120 Schüler aus den Philosophiekursen haben auf den Stühlen des Theaterraums Platz genommen. Moderiert wird das Gespräch von zwei Elftklässlern, Paula Ibs von Seth und Uwe Egerslüß. Als musikalisches Rahmenprogramm spielt die 14-jährige Miriam Ötting auf der Querflöte eine Bach-Sonate.

Nach und nach werden Schüler auf die Bühne gebeten, die sich mit Fragen, die sie im Unterricht erarbeitet haben, zu Georg Mohr aufs rote Sofa setzen, um mit ihm auf Augenhöhe zu philosophieren. Die Fragen der Schüler zielen auf die weltweite Gerechtigkeit ab: Ob es denn gerecht sein könne, wenn afrikanische Minenarbeiter nur einen Bruchteil des Gewinns von dem Gold abbekämen, für das sie doch am härtesten schuften müssten, will Leif wissen und beantwortet die Frage gleich selbst: "Aber das ist wohl der Sinn der Wirtschaft."

Georg Mohr weist darauf hin, dass es auf dem internationalen Arbeitsmarkt nur gerecht zugehen könne, wenn es eine Weltpolizei gäbe. Doch die würde niemals von allen akzeptiert werden.

Solveig und David fragen, ob es Gerechtigkeit überhaupt geben kann oder sich viele nur auf den Begriff berufen, um eigene Interessen durchzusetzen. Schließlich fänden die Reichen die Reichensteuer ungerecht und die Armen die Tatsache, dass die Reichen mehr hätten.

Einfluss von Aristoteles

"Wenn alle die gleichen Interessen hätten", sagt Georg Mohr, "dann bräuchten wir die Gerechtigkeitsfrage nicht zu stellen." Gerechtigkeit habe nichts mit materieller Gleichheit zu tun und müsse daher nicht notwendigerweise heißen, alle gleichzubehandeln. Auf den einflussreichen griechischen Philosophen Aristoteles gehe der im deutschen Verfassungsrecht verankerte Grundsatz zurück, dass Gleiches gleich, Ungleiches aber ungleich behandelt werden müsse. Sören und Thies hinterfragen die Gerechtigkeit der Praxis, dass Natur so lange besitzlos ist, bis einer den Besitz geltend macht, obwohl andere Völker schon lange dort gelebt haben. Dabei beziehen sie sich auf die Theorien von liberalen Philosophen wie John Locke oder Robert Nozick. "Für Locke ist nicht der Mensch frei, sondern der Engländer", sagt Georg Mohr. "Das ist ein eurozentrisches Denken, dass wir endlich aus unseren Köpfen herauskriegen sollten."

Mit welchem Recht Menschen denn durch Grenzen gehindert werden dürften, sich frei zu bewegen, wollen weitere Schüler wissen. Natürlich sei das Ausweisen von Flüchtlingen ungerecht, sagt der Philosophieprofessor. Doch er gibt auch zu bedenken, dass eine Aufhebung der Grenzen zu einer grundlegenden Veränderung der Strukturen führen müsse, um die Versorgung aller zu gewährleisten. Georg Mohr spricht auch von der moralischen Verpflichtung, bei nichtverschuldeter Not Hilfe zu leisten, also zum Beispiel notleidende Menschen in anderen Ländern zu unterstützen. "Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass viele Hilfeleistungen nicht dort ankommen, wo sie hinsollen, entbindet uns das nicht von unserer Pflicht, Strukturen aufzubauen, die nicht darauf abzielen, eigene Gewinne zu erwirtschaften."

Ob es denn gerecht sei, fragt ein Schüler, wenn wir "für die da unten mitarbeiten müssen". "Andersherum", kontert Georg Mohr. "Wir müssen erst einmal aufhören, den anderen alles abzunehmen."

Dem Philosophieprofessor macht das Gespräch mit den Schülern sichtlich Spaß. Und begeistert lobt er das differenzierte Problembewusstsein der Jugendlichen: "Dies sind die Fragen der Zukunft, die ihr stellt, die Fragen der nächsten hundert Jahre."