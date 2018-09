Haben den neuen Straßenbelag geprüft und für gut befunden: Jörg Gattkowski (vorne von links), Stephan Lesemann und Jürgen Schilling bei der Abnahme der Zuwegung. Dahinter stehen Marcus Grell (links) und der Borgfelder Ortsamtsleiter Jürgen Linke. (Klaus Göckeritz)

Borgfeld. Der SC Borgfeld ist nicht nur ein aufstrebender und stetig wachsender Fußballverein, die Sportler waren zwischenzeitlich auch erfolgreich unter die Bauunternehmer gegangen. Für die Sanierung der Zuwegung zu den Sportplätzen trat der Verein absprachegemäß als Auftraggeber auf. Gestern übergab der zweite Vorsitzende Stephan Lesemann im Beisein von Marcus Grell vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV), Jörg Gattkowski vom Bauunternehmen Matthäi und Ortsamtsleiter Jürgen Linke den fertigen Weg in die Obhut von Jürgen Schilling als Vorsitzendem der Wege-Eigentümergemeinschaft. Die Sanierung hat 70000 Euro gekostet.

Die Baufirma hatte die alte Pflasterung aufgenommen, danach Schotter und Sand aufgefahren, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Die Wegbreite von gut drei Metern blieb erhalten, im Verlauf der knapp 300 Meter langen Zuwegung sind zwei Ausweichbuchten entstanden. Die Ränder sind mit Kies und Schotter befestigt, damit das Wasser in einen Graben abfließen kann. Wie Marcus Grell vom ASV ankündigte, sollen zum Schutz des Seitenraums in der Einmündung zum Hamfhofswegs noch größere Steine platziert werden.

Das Gewicht der Fahrzeuge bleibt auf maximal 26 Tonnen beschränkt. Damit können sowohl Mannschaftsbusse anderer Sportvereine als auch Lieferfahrzeuge und Getränkelaster das Gelände des SC Borgfeld erreichen. Bleiben wird auch die vorhandene Beleuchtung, zusätzlich soll noch ein Tempo-30-Schild aufgestellt werden.

Dennoch bleiben noch einige Wünsche offen. Sowohl die Sportler als auch Ortsamtsleiter Jürgen Linke wollen sich weiter für die Umwidmung des Weges zu einer Fahrradstraße einsetzen. Die Chancen dafür stehen indes offenbar schlecht. Die Initiative stößt bei den Eigentümern auf wenig Gegenliebe. "Ohne deren Zustimmung läuft nichts, weil es sich um einen Privatweg handelt", so Jürgen Linke. Zu klären ist weiterhin der Winterdienst. Jürgen Schilling will sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Stadt die Kosten für diese Aufgabe übernimmt. Allerdings seien auch die Anlieger Am großen Dinge in der Pflicht, wie Stephan Lesemann daraufhin zu bedenken gab. Deren Pflicht sei es, ihren jeweiligen Wegabschnitt zu räumen, so der zweite Vorsitzende des SC Borgfeld.

Viele grundsätzliche Probleme ließen sich aus dem Weg räumen, wenn die Stadt die Zuwegung in ihre Obhut übernimmt, sagte Schilling weiter. Er erklärte die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümergemeinschaft, sah allerdings keine Signale der Gegenseite.

"Es hätte auch eine andere Lösung geben können", betonte der Sprecher der Eigentümer mit Hinweis auf Diskussionen um ein Neubaugebiet zwischen dem Jan-Reiners-Weg und Am großen Dinge. Wären entsprechende Pläne umgesetzt worden, wäre die Zuwegung zum SC Borgfeld nach seinen Worten verkehrsgerecht, dauerhaft und mit erheblich größerem finanziellen Aufwand ausgebaut worden. Diese Vorstellungen waren allerdings nicht mehrheitsfähig. Der von SPD und Grünen dominierte Borgfelder Beirat sprach sich gegen ein weiteres Neubaugebiet in Borgfeld aus.