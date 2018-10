Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sitzung am Donnerstag

Scd

Horn-Lehe. Der Beirat Horn-Lehe kommt am Donnerstag, 7. März, um 19.15 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Horn, Horner Heerstraße 28, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Beraten wird über das Konzept des Bürgervereins, das bisherige Ortsamtsgebäude als Kulturhaus zu nutzen. Entscheiden will der Beirat über Straßenbenennungen im neuen Mühlenviertel. Außerdem wird der Entwurf für die Neufassung des Bremer Flächennutzungsplans und des Landschaftsprogramms vorgestellt. Darüber hinaus will das Stadtteilparlament über die Vergabe von Globalmitteln entscheiden.