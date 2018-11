In diesem Bereich quert der Jan-Reiners-Weg die Straße Am Lehester Deich. Der Verkehrsdeputation liegt jetzt der Vorschlag der Verwaltung vor, dort den von links und rechts kommenden Radfahrern künftig Vorrang vor den Autofahrern zu geben. (Fr)

Horn-Lehe. Mit dem bei Radfahrern beliebten Jan-Reiners-Weg in Borgfeld und Horn-Lehe will sich heute, 28. Februar, die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr beschäftigen. Die Verwaltung schlägt vor, dass die Radfahrer an den drei Straßenquerungen des Jan-Reiners-Weges Vorrang vor den Autofahrern bekommen.

Die Querungen im Bereich der Straßen Am Lehester Deich in Horn-Lehe sowie Hamfhofsweg und Borgfelder Deich in Borgfeld sollen dazu baulich umgestaltet werden und eine Hochpflasterung im Wegeverlauf erhalten. Der Beirat Horn-Lehe hat sich – wie berichtet – vehement gegen diese Maßnahme ausgesprochen, während vom Borgfelder Beirat Zustimmung kam.

Die Verwaltung argumentiert laut Vorlage für die Deputation, es sei aus Gründen der Verkehrssicherheit unbedingt erforderlich, dass der Jan-Reiners-Weg einheitlich – also an allen drei Knoten – umgestaltet werde. Stefan Quaß, Sprecher der CDU-Beiratsfraktion Horn-Lehe, macht uniso mit der Mehrheit im Horner Stadtteilparlament starke Bedenken geltend: Werde der Jan-Reiners-Weg zu einer "Rennstrecke für Radfahrer" gemacht, bedeute das angesichts schlechter Sichtverhältnisse an den Querungen "erhebliche Gefahren für die Verkehrssicherheit". Zudem wäre es für Quaß "ein Unding, wenn die Deputation etwas beschließen würde, das ein betroffener Beirat ausdrücklich ablehnt". Der Christdemokrat: "Rot-Grün spricht immer von einer Stärkung der Beiräte. Doch in diesem Fall soll der Beirat offenbar ignoriert werden."

Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in der Bürgerschaft, setzt sich seit Längerem für den Vorrang der Radfahrer und entsprechende Umbauten ein. Er betont, dass es sich nach Auffassung der Verkehrsbehörde um einen übergeordneten Verkehrsweg handele. Deshalb habe der Beirat ein Beteiligungsrecht, aber kein Entscheidungsrecht.