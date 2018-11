Die Schwachhauser SPD hat auch bereits drei Vorschläge zur Benennung nach verdienten Personen parat: Martha Friedländer, Harry Frommermann oder Imanuel Geiß.

Martha Friedländer (1896-1978) habe sich Zeit ihres Lebens für Kinder und Bildung eingesetzt. In Bremen war sie Leiterin der Schwerhörigen- und Sprachheilschule. Harry Frommermann (1906-1975) war Gründungsmitglied und Arrangeur der "Comedian Harmonists". Imanuel Geiß (1931-2012) gehörte dem Gründungssenat der Universität Bremen an und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zur deutschen und europäischen Geschichte. In Bremen gilt laut SPD seit dem Jahr 2008, dass für jede neue Straßenbenennung Frauennamen bevorzugt zu berücksichtigen sind.