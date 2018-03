Der Ehrenrat des TV Eiche Horn in seiner neuen Zusammensetzung (von links): Harro Janssen, Hanna Bahr, Asta Meyer, Gisela Köller und Dieter Benthien. (Sabine Heuke)

Die Vereinsentwicklung, Neuwahlen beim Ehrenrat, Jahresberichte und die Finanzplanung: Die Palette der Themen war breit gefächert auf der Delegiertenversammlung des TV Eiche Horn. 80 Personen sorgten auch dieses Mal für eine gute Beteiligung.

Die Vorstandsmitglieder mit Björn Jeschke an der Spitze, die ihr erstes Jahr in neuer personeller Konstellation erfolgreich absolviert hatten, berichteten über die meist erfreulichen Entwicklungen in den Abteilungen bei insgesamt konstanter Mitgliederzahl von leicht über 3500. Aufgelöst wurde mit dem Jahreswechsel aber die nur noch sehr kleine Korbballabteilung, für die es nicht mehr genügend Nachwuchs gab. Die Finanzberichte vermittelten einen soliden Eindruck.

Auch ein Blick in die Zukunft wurde gewagt: Mittels einer Umfrage wurden im Vorfeld alle Abteilungen nach Einschätzungen der Entwicklung ihrer Sportarten und des Vereins befragt. Der Verein präsentierte zwar eine Zusammenfassung, doch zu diesem Thema soll es weitere Detailberatungen in Arbeitsgruppen geben.

Der Ehrenrat musste turnusmäßig neu gewählt werden. Horst Kuhlmann hatte im Vorfeld angekündigt, nach zehnjähriger Amtszeit altersbedingt nicht wieder für den Vorsitz zu kandidieren. Ihm wurde für sein Engagement gedankt und Dieter Benthien einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Ehrenrates gewählt. Die bisherigen Mitglieder Gisela Köller, Asta Meyer und Harro Janssen sowie die neu hinzugekommene Hanna Bahr komplettieren den Rat.

Mit dem Dank an alle, die sich im zurückliegenden Jahr auf verschiedenen Ebenen für den Verein engagiert haben und somit weiter für ein attraktives Sportangebot des TV Eiche Horn sorgen, wurde die Delegiertenversammlung nach knapp zwei Stunden beendet.