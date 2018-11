Behörde: Zweite Hochwassermauer nicht finanzierbar

Umwege wegen Überflutung

Klaus Göckeritz

Borgfeld. Die Borgfelder Landstraße zwischen Butendiek und Borgfeld wurde an den vergangenen Tagen aufgrund des Wümme-Hochwassers für den Verkehr gesperrt. Die Folge: Pendler aus Butendiek, Timmersloh und dem Umland mussten weite, zeitaufwendige Umwege für die Autofahrer durch die Lilienthaler Großbaustelle fahren. Besserung war auch gestern noch nicht in Sicht. Eine von einem Butendieker Bürger angeregte Maßnahme gegen die Straßenüberflutung wird voraussichtlich nicht kommen. Der Anwohner schlägt vor, an der Borgfelder Landstraße gegenüber der bestehenden eine zweite Flutmauer zu errichten. "Das ist technisch möglich, aber viel zu kostenintensiv und auf Grund der Haushaltslage nicht zu realisieren", sagte Ali Erkün vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage. Der für Borgfeld zuständige Mitarbeiter wies außerdem darauf hin, dass sich das Wasser auch mit einer zweiten Mauer einen Weg suchen würde. Spätestens an der Einmündung zum Moordamm wäre der Effekt einer