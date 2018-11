Auch Schimmelflecken und abgeplatzter Putz finden sich nach wie vor an den Wänden des Jugendhauses, genauso wie Anfang Februar, als die Mitglieder des Sozialausschusses die Missstände vor Ort begutachteten. Ihre einhellige Forderung damals: Hier muss dringend gehandelt werden. Ein entsprechender Appell erging an den Vermieter Immobilien Bremen (IB), dessen Mitarbeiter sich kurze Zeit später zum Ortstermin einfanden. Dann allerdings passierte einige Monate lang nichts mehr.

Inzwischen habe man mit der Installation einer neuen Be- und Entlüftungsanlage begonnen, erklärt IB-Sprecher Peter Schulz auf Nachfrage zum aktuellen Stand. „Gegenwärtig laufen bauphysikalische Untersuchungen, um die Ursachen des Schimmel- und Feuchtigkeitsbefalls zu ermitteln“, berichtet er außerdem. Anhand der Ergebnisse werde dann der Umfang der erforderlichen Arbeiten festgelegt. Parallel dazu werde man weitere Maßnahmen zur Sanierung des Gebäudes auflisten – dazu zähle auch das undichte Glasdach. Dann werde gerechnet, was die Maßnahmen insgesamt kosten werden. Das soll bis Dezember geschehen sein. „Diese Zahlen bilden die Grundlage für die IB-interne Beschlussfassung über Art und Umfang der erforderlichen Sanierung“, erklärt Schulz. Bezahlt würde die aus dem Etat für den laufenden Bauunterhalt.

Auch der Sozialausschuss im Beirat Horn-Lehe hat sich auf seiner jüngsten Sitzung die Pläne zur Jugendhaus-Sanierung von Immobilien Bremen erläutern lassen. Ausschuss-Sprecher Dieter Mazur (Grüne) äußerte sich irritiert über den Zeitplan. Wenn im Februar 2016 umfangreiche Schäden moniert worden seien, könne es nicht angehen, dass erst bis Ende Dezember desselben Jahres die Kostenanalyse fertig sein werde, und erst in 2017 die Ausschreibungen auf den Weg gebracht würden. „Dann sind wir im Herbst 2017 vielleicht mit allem durch“, kritisierte Mazur.

IB-Mitarbeiter Kai Hamel begründete die zeitliche Verzögerung damit, dass seit Anfang 2016 alle Kräfte von IB mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt gewesen seien. Nun aber habe man wieder Luft, sodass mit der Sanierung im kommenden Jahr gerechnet werden könne. Mazur zeigte sich insofern versöhnt, dass nun offenbar ernsthaft daran gearbeitet werde, die Schäden zu reparieren und die Angelegenheit nicht noch unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werde. IB habe zudem offenbar erkannt, dass einige Schäden durch unterlassene Pflege- und Reparaturmaßnahmen erst so schwerwiegend geworden seien, wie sie sich jetzt darstellten. „Wir werden uns in den kommenden Sitzungen kontinuierlich erkundigen, ob der Zeitplan für die Sanierung eingehalten wird“, kündigte der Sozialausschuss-Sprecher an. Ginge es nach den Mitarbeitern des Jugendhauses, würde IB sich als erstes Projekt den Fußboden der Sporthalle vornehmen. Der wölbe sich an derart vielen Stellen nach oben, dass eine der Nutzergruppen ihn mittlerweile mit Judomatten abdecke, um hier ungehindert Sport treiben zu können, berichtet Einrichtungsleiterin Eva Bärwolf.

Personell immerhin habe sich die Situation im Jugendhaus seit Februar stabilisiert. Nachdem seinerzeit gerade eine Teilzeitstelle vakant geworden war, auf die das Team dringend angewiesen war, verstärkt nun seit Mitte März Nadine Kilimann das Kollegium. Die 24-jährige Geografie- und Sportwissenschaftlerin habe sogar mittlerweile von 20 auf 26 Stunden erhöhen können, erzählt Bärwolf. Möglich sei die Aufstockung gewesen, da die Fördermittel um 8,8 Prozent angehoben worden seien – dieselbe Erhöhung sei für 2017 angekündigt. „Endlich“, betont Bärwolf. „Das hat uns etwas Luft verschafft, sodass wir hier und da sogar mal ein paar Überstunden abbauen können.“

Wie berichtet haben sich die Besucherzahlen im Jugendhaus infolge des Flüchtlingszulaufs so drastisch erhöht, dass das Mitarbeiter-Team bereits im vergangenen Jahr an die Grenzen seiner Kapazitäten gekommen war. Jüngst nun sind der Einrichtung knapp 16000 Euro aus einem neu geschaffenen Integrationsbudget zugebilligt worden, berichtet Bärwolf. Mit dessen Hilfe lasse sich vielleicht ein lang gehegter Wunsch erfüllen: Öffnungszeiten an den Wochenenden. Die Sache hat nur einen Haken – das Geld muss bis Ende des Jahres ausgegeben sein. „Das ist praktisch kaum umsetzbar“, kritisiert Matthias Spöttel, Geschäftsfüh­rer des Jugendhaus-Trägers Alten Eichen. Für neue Wochenendangebote brauche es mehr Mitarbeiter. Die zu finden, sei zurzeit ohnehin nicht einfach, und der Zeitdruck erschwere die Sache zusätzlich. Gemeinsam mit Vertretern anderer Jugendhilfeträger wolle er sich daher für eine Erweiterung der Frist bis März kommenden Jahres einsetzen. „Es ist natürlich begrüßenswert, dass dieses Geld zur Verfügung steht – es kommt nur leider viel zu spät“, betont Spöttel.

„Als ersten Schritt werde wir in den kommenden Tagen eine Umfrage in den Wohneinrichtungen für jugendliche Flüchtlinge starten“, erzählt Eva Bärwolf. „Damit lässt sich zumindest schon mal in Erfahrung bringen, welchen Bedarf an Freizeitgestaltung es bei den Bewohnern überhaupt konkret gibt.“

