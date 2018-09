Ingeborg Köhler und Klaus Schmidt walken gern – und so schlüpften die Heimbewohner für die neuen Banner in die Model-Rolle. (Petra Stubbe)

Gerade am Anfang sei es schon laut gewesen, erinnerte sich Irmgard Schlacht an das vergangene Jahr mit Baustelle zurück. "Wir haben es modern, hell und freundlich – die äußeren Rahmenbedingungen sind perfekt", sagte die 90-Jährige zu ihrer Schwester Ursula Kell, die zu Besuch gekommen war. Auf rund 300 Quadratmetern Fläche sind in der Stiftungsresidenz Riensberg nun zwei Hausgemeinschaften mit Sitzecken und zwei Wohnküchen eingerichtet worden, die als gesellige Treffpunkte den Alltag prägen: "Im Viertel" und "Horn und umzu". Passend dazu gibt es Graffitos mit Motiven aus dem Viertel und Fotografien von Horner Wahrzeichen.

"Ab März wird hier frisch gekocht", versprach Hausleiterin Barbara Tebruck, die sich bei allen für ihre Geduld und ihr Verständnis bedankte: "Alle hier im Haus haben viel Improvisationstalent gezeigt." Die Bauarbeiten seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte sie. "Jetzt wird noch das zweiten Stockwerk renoviert."

Dass ihr Haus für und mit den Bewohnern in Bewegung ist, verdeutlichen große Banner im Eingangsbereich. Sie zeigen Menschen in Aktion – beim Tangotanzen, Walken, Fußballspielen oder Golfen. Und auch die "Models", Bewohner und Freunde der Bremer Heimstiftung, freuten sich über die Resultate und Neuerungen.