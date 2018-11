Dass im Sommer alle Abc-Schüler aus Borgfeld-West am Saatland einen Platz bekommen, scheint fraglich. Eltern laufen dagegen Sturm. (Has)

Borgfeld. Die Atmosphäre kippte schon beim ersten der vielen Punkte, die der Beirat bei seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in der Schützenhalle abzuarbeiten hatte: Genehmigung der Tagesordnung. Die CDU-Fraktion hatte postwendend auf einen "Brandbrief" von Elternsprechern reagiert, wonach die Grundschule am Borgfelder Saatland zum nächsten Schuljahr nicht annähernd so viele Plätze für Abc-Schützen zur Verfügung stellen kann, wie sie von Familien in Borgfeld-West nachgefragt würden (wir berichteten). Die Christdemokraten hatten daraufhin sehr kurzfristig einen Antrag auf den Weg gebracht, der die Senatorin für Bildung auffordern sollte, unter Einhaltung der bestehenden Schuleinzugsgrenzen Konzepte vorzulegen, um alle Borgfelder Kinder auch in Borgfelder Schulen unterzubringen. Hintergrund: die Befürchtung, dass Kinder aus dem Ort mangels Platz an der Curiestraße in Horn eingeschult werden müssen.

"Das ist eine Ente", wehrte Petra Kettler (Grüne) im Beirat ab. Und auch Christina Selzer, Pressesprecherin von Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt, bestätigte gestern auf Nachfrage: "Es gibt keine Pläne, Kinder aus Borgfeld in die Curiestraße zu schicken." Man habe im Ressort gerechnet und befunden: "Es reicht." Aktuell stünden 120 Erstklässler-Plätzen in Borgfeld 102 schulpflichtige Kinder gegenüber. Hinzu kämen die sogenannten Karenzkinder. "Das sind 66. Unsere Erfahrungswerte besagen aber, dass nur 15 Prozent dieser Kinder auch wirklich angemeldet werden", so Christina Selzer. Im vergangenen Jahr etwa seien lediglich neun Karenzkinder tatsächlich zur Schule gekommen.

Für Petra Kettler enthalten indes alle Rechnungen noch zu viele Unbekannte. "Die Anmeldefrist für die Grundschulen läuft noch bis zum 25. Januar. Erst dann liegen seriöse Zahlen vor", begründete die Grüne die Haltung ihrer Fraktion, den Antrag der CDU nicht auf die Tagesordnung setzen zu wollen. Als die Erweiterung der Tagesordnung mit den Stimmen von Grünen und SPD abgelehnt wurde, breitete sich im Saal Unruhe aus. Der war übrigens zum Bersten gefüllt, die letzten Besucher mussten der Versammlung gar im Stehen folgen. Wohlweislich hatte Ortsamtsleiter Jürgen Linke den Zuhörern bereits vor Beginn der Sitzung erklärt, dass Elternvertreter und Sprecher der Initiativen unter "Wünsche und Anregungen" Gelegenheit bekommen würden, ihre Positionen darzustellen. Und die waren eindeutig.

Dietmar Niehaus ist Sprecher von 60 Eltern, die sich vor knapp drei Wochen mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, eine Erweiterung der Grundschule am Borgfelder Saatland zu erreichen – notfalls auch mit Containern. "Nach unserem Kenntnisstand können nur 48 Kinder am Saatland eingeschult werden", so Niehaus. Der Bedarf aber gehe weit darüber hinaus. In einer Mitteilung hatte die Elterninitiative bereits darauf hingewiesen, dass ihrer Zählung nach mindestens 74 Kinder im Sommer für die erste Klasse am Saatland angemeldet werden. "Das bedeutet", so heißt es in dem Schreiben, "dass schon drei erste Klassen nicht ausreichen, da bei einer Höchstgrenze von 24 Kindern pro Klasse nur 72 Kinder in drei Klassen eingeschult werden können." Die räumliche Kapazität sei ebenfalls ausgeschöpft. "Wenn im Sommer zwei vierte Klassen gehen, ist bei der aktuellen Lage nur Platz für zwei erste Klassen." Und: Schon jetzt habe der Musikraum als weiteres Klassenzimmer zweckentfremdet werden müssen. Dietmar Niehaus im Beirat: "Alles in allem bedeutet das, dass über ein Dutzend Kinder in Borgfeld-Mitte eingeschult werden müssten."

Forderung nach kurzen Schulwegen

Genau das wollen die Eltern verhindern. Niehaus argumentierte mit der dann notwendigen Querung der Borgfelder Heerstraße, einem deshalb höheren Aufkommen von Autoverkehr, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, und vor allem mit dem Kappen nachbarschaftlicher Beziehungen. "Wir wissen, wie wichtig soziale Kontakte sind. Schon allein deshalb müssen die Kinder dort zur Schule gehen, wo auch die Nachbarskinder zur Schule gehen." Ute Ortmann, ebenfalls von der Elterninitiative, ergänzte, dass viele Menschen schließlich auch wegen der kurzen Wege zur Schule nach Borgfeld-West gezogen seien. "Und nun stehen sie vor verschlossener Schultür."

Die Frage einer Mutter, warum die Grundschule am Saatland seinerzeit nicht gleich für die erwarteten 850 Wohneinheiten in Borgfeld-West dimensioniert worden sei, nahm Ralf Behrend (CDU) auf. "Die Schule ist von vornherein zu klein geplant. Aber die Initiative hat ja gute Alternativen genannt. Mobilbauten und eine dauerhafte Erhöhung der Zügigkeit würden wir unterstützen", so Behrend.

Bernd Vahlenkamp (SPD) äußerte zwar Verständnis für die Wünsche der Eltern, doch es müsse vorrangig darum gehen, Borgfelder Schüler überhaupt im Ort unterrichten zu können. Auch Vahlenkamp verwies auf die noch laufende Anmeldung und die Planungskonferenz am 27. Februar – und kassierte dafür lautstarke Zwischenrufe aus dem Publikum. Von Hinhaltetaktik war da die Rede, von Vertagung statt Erklärung und von einem "Schlag ins Gesicht der anwesenden Eltern". "Hier stehen 100 Eltern, weil sie verzweifelt sind. Sie müssen doch darauf reagieren – positiv und engagiert –, doch da kommt nichts. Wir sind frustriert", lautete der Vorwurf aus dem Plenum. Gabi Piontkowski, ehemals Beiratssprecherin, inzwischen für die CDU in der Bürgerschaft und am Dienstag als Zuhörerin in der Schützenhalle, heizte die zum Teil hitzigen Wortgefechte zusätzlich an, indem sie noch einmal auf das "Damoklesschwert Curiestraße" hinwies. An eine solche Alternative denke kein Mensch, entgegnete Jürgen Linke (Grüne), und Petra Kettler verbat sich an dieser Stelle gar "Stimmungsmache".

Außerordentliche Sitzung

Dass die Stimmung in der Sitzung nicht eskalierte, war letztlich einer Initialzündung aus dem Publikum zu verdanken. Den Ball, sprich den geäußerten Wunsch nach einem gemeinsamen Gespräch von Eltern, Bildungsbehörde und Beirat noch vor der Planungskonferenz Ende Februar, nahm Ortsamtsleiter Jürgen Linke dankbar und sofort auf. Natürlich könne man dieser Konferenz noch eine Sondersitzung zum Thema vorschalten. Auf Vorschlag von Petra Kettler einigte man sich darauf, für den 7. Februar eine außerordentliche und öffentliche Sitzung des Beiratsausschusses für Bildung und Soziales einzuberufen, um die Situation der angehenden Erstklässler noch einmal ausführlich zu diskutieren.