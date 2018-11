Ein Jahr lang stellt der Golfverein von nun an einige von Lambertus‘ Arbeiten im Clubhaus in Oberneuland, Heinrich-Baden-Weg 23, aus.

„Urban View“ entstand vor fünf Jahren im Zuge eines Stipendiatinnen-Aufenthaltes in Frankfurt. „Der Blick aus dem 13. Stock auf die Skyline von Frankfurt war einfach atemberaubend“, sagte die Bremer Künstlerin zur Vernissage. Der collagierte Blick auf die Finanzmetropole ist an einigen Stellen aufgeplatzt. Über den Print hinweg schweben vor einem Abendhimmel, durch den nach einem Gewitter die Sonne bricht, schemenhaft verschiedene Kreuze und Ausschnitte der Frankfurter Paulskirche. „Die Künstlerin hat hier eines der Sinnbilder der Hochfinanz, den Commerzbank-Tower, mit der Frankfurter Paulskirche, einem Hort der Demokratie, gegenübergestellt. Denn ein idealistischer Blick auf realistische Stadtlandschaften, wie ihn Canaletto kultivierte, ist so heute nicht mehr möglich“, erläuterte Ingo Clauss, Kurator der Weserburg, in seiner Eröffnungsrede. Hochfinanz und Demokratie – spätestens seit dem großen Bankencrash 2008 ein belastetes Verhältnis. „Die Gesellschaft weiß immer noch nicht, wie es weitergeht“, betonte Clauss.

Eine Analyse, die sich auch auf andere künstlerische Momentaufnahmen von Patricia Lambertus beziehen lässt. „Ästhetik und Ethik haben etwas miteinander zu tun, wenn es gute Kunst ist“, sagte Ingo Clauss denn auch im Hinblick auf das 20 Meter lange, begehbare Rondell, das Lambertus dieses Jahr im Rahmen eines Arbeitssstipendiums der Bremischen Evangelischen Kirche für die Kulturkirche St. Stephani schuf. Für die Schau in Oberneuland hat die Künstlerin mittels Schablonen auf ein Tapeten-Stückchen die roséfarbene Silhouette eines kleinen Mädchens gesprüht, das, wenn der Betrachter genau hinschaut, ein Gewehr geschultert auf dem Rücken trägt. Ein anderes Mädchen, das sie auf eine gekleckste Camouflage-Tapete gesprüht hat, trägt eine Tasche mit Gewehren, in der sich durchaus auch etwas anderes befinden könnte. Solche Figuren sind oftmals Lambertus‘ Installationen entsprungen. „Das hat auch schon etwas Ambivalentes. Waffen stehen für die männliche Attitüde von Macht und Beherrschung“, so die Künstlerin. Die Filmfigur Lara Croft sei da eine Ausnahme.

Wie Lambertus berichtete, sei sie von Berichten aus den USA, die den Spaß an Gewalt und die alltägliche Gewaltbereitschaft thematisierten, zu den Werken inspiriert worden. „In den USA werden schon für Kinder die sogenannten First Rifles, die ersten Gewehre in Pink und Himmelblau produziert. Das ist einfach nur grotesk – genauso wie die Demonstrationen gegen die Verschärfung des Waffenrechtes“, so die Künstlerin. Patricia Lambertus, die an der Hochschule für Künste ihr Studium der Malerei bei Karin Kneffel und Stefan Kürten absolvierte und sich in Berlin bei Katharina Grosse den letzten Schliff holte, liebt es, in ihren Kunstwerken Hochkultur und Trashkultur aufeinanderprallen zu lassen. Zunächst probierte sie unterschiedliche künstlerische Techniken aus, bevor sie Tapeten als Material für sich entdeckte. „Das ist ein emotional aufgeladener Stoff, der in den Menschen etwas auslöst“, sagte die Künstlerin. Gemeinsam mit Ingo Clauss und der Kunstmanagerin Ursula van den Busch, die auch die Ausstellung im Golf-Club kuratiert hat, war sie 2010, kurz vor Beginn des Arabischen Frühlings, mit dem „Kunst-Satelliten-Programm“ im Goethe-Institut im Rahmen des ersten „Visual Arts Festival“ im syrischen Damaskus zu Gast und arbeitete auch dort mit den Ornamenten von Tapisserien.

Den an den Jugendstil erinnernden Fries „Slow Motion“ hat sie jetzt eigens aus verschiedenen Tapeten für ihre aktuelle Ausstellung geschaffen. „Die grüne Tapete mit den Krönchen auf den ausgebreiteten Schwingen habe ich von meinem Residenzstipendium vor drei Jahren im Künstlerhaus Schloss Balmoral mitgebracht, die rosafarbene, die so schön in unterschiedlichen Tönen schimmert und changiert, habe ich bei einem Arbeitsaufenthalt in Paris entdeckt“, erläutert die Künstlerin. Die collagierten Tapetenabrisse fügen sich zu einer Flügelbewegung.

„Eigentlich ist es für eine junge, zeitgenössische Künstlerin eher ungewöhnlich, dass sie mit Tapisserien und Hinterglasmalerei arbeitet“, befand Ingo Clauss in seiner Laudatio. „Denn Ornamente haben eher eine dienende Funktion, und die Hinterglasmalerei kennt man ja sonst eher aus der Volkskunst. Patricia Lambertus schaut hinter die Oberfläche und hinterfragt Gefälliges. Viele ihrer Werke haben ein kritisches Potenzial“, so der Weserburg-Kurator ­weiter. „Stadtraum und Urbanität sind für sie wichtige Themen. Mit mehrfach gebrochenem Blick transportiert sie das individuelle Innere des privaten Schutzraumes nach außen.“

Und so versteht es Patricia Lambertus, die graue 70er-Jahre Tristesse eines Wohnhauses an der Schlachte mit ihren Hinterglasmalereien fröhlich zu erhellen. Auch bei dieser Arbeit hat sie graue Bauhaus-Tapete mit einer orangefarbenen, poppigen 70er-Jahre-Blüten-Tapete collagiert. Ähnlich bunt kommen die Hinterglasmalereien daher, die in der ersten Etage gezeigt werden. Das farbenprächtig bemalte Haus, über dem in breiten Lettern das Wort „Hot“ thront, hat Patricia Lambertus mit einem antiquiert wirkenden Tapetenabriss, der dunkle Blüten zeigt, verbrämt – womöglich in Anspielung an Beaudelaires „Fleurs du Mal“.

Die Vernissage wurde von Larissa Schröder musikalisch umrahmt. Die Sopranistin interpretierte einen Musical-Song und die beliebte Arie „O mio babbino caro“ der ­Lauretta aus Giacomo Puccinis Opera buffa „Gianni Schicchi“. Ein Vorgeschmack auf das Konzert, das Larissa Schröder am 27. Oktober im Golf-Club Oberneuland geben wird.

Die Ausstellung von Patricia Lambertus im Clubhaus des Golf-Clubs Oberneuland, Heinrich-Baden-Weg 23, ist bis Ende August 2017 täglich von 9 bis 20 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.