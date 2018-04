Auf der Versammlung des DRK-Landesverbandes Bremen stand kürzlich die Neuwahl des Präsidiums an. Weil der bisherige Schatzmeister, Dieter Russ, aus privaten Gründen nicht noch einmal für das Amt kandidierte, musste für die Kassenführung ein neuer Kandidat gefunden werden. Als künftiger Landesschatzmeister stellte sich der Bremer Wolfgang Schrörs zur Wahl. Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung sprachen ihm die Delegierten das Vertrauen aus. Der an der Kölner Uni promovierte Betriebswirtschaftler bringt profunde Erfahrung im Bereich der Verbands-Finanzen mit: „Mit einer Amtszeit von rund 18 Jahren als Landesschatzmeister der Bremer CDU war ich länger Schatzmeister eines CDU-Landesverbandes als sonst jemand in Deutschland“, hatte sich Schrörs vorgestellt.

Für alle weiteren Positionen des Präsidiums stellten sich die bisherigen Amtsinhaber – unter Führung des langjährigen Präsidenten Rüdiger Tönnies – zur Wiederwahl.

Nachdem Tönnies und danach Dieter Russ über ein erfolgreiches Geschäftsjahr berichtet hatten, wurde der geschäftsführende Vorstand von den Delegierten entlastet. Bei der anschließenden Wahl wurden Präsident Rüdiger Tönnies und die übriges Präsidiumsmitglieder für drei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt.