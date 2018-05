Abfallbehälter für die Hinterlassenschaften, so wie hier am Waller Damm, könnten die Lage verbessern, hoffen die Anwohner. (Roland Scheitz)

Familien und Hundehalter fühlen sich im Quartier Im Hollergrund wohl. Das liegt nicht zuletzt am angrenzenden Grünzug, der Kindern Platz zum Spielen und Hunden Gelegenheit zum Gassi gehen bietet, sagt Jana Schneider. Doch das Nebeneinander im Park sei alles andere als harmonisch. Schneider ist mit ihren Kindern täglich hier. Und ständig verfolgt ihre Kinder Mutters Appell: „Vorsicht, da sind Hundehaufen!“. Schneider ist es leid. „Ich mag Hunde sehr“, betont sie. Ihr Groll richte sich gegen die Halter, die sich der Hinterlassenschaften ihrer Hunde in aller Regel nicht annehmen würden, um sie zu entsorgen, sondern sie an Ort und Stelle liegenließen. „So geht es nicht weiter“, sagt Schneider. Auf direkte Ansprache reagierten die Hundebesitzer entweder gar nicht, „oder sie tun so, als hätten sie gerade vorgehabt, den Haufen wegzumachen“.

Gilda Deinhardts Erfahrungen decken sich mit denen von Jana Schneider. Doch nicht nur im Park müsse man sich vorsehen, auch im Quartier selbst laufe man ständig Gefahr, in Hundehaufen zu treten. „Auf dem Bürgersteig, vor der Haustür – überall muss man damit rechnen“, erzählt Deinhardt. Die größte Beeinträchtigung sei aber, dass ihre Kinder kaum noch ohne unerwünschte Begleiterscheinungen im Park spielen könnten, sagt sie. „Die Schuhkontrolle zu Hause ist inzwischen ein festes Ritual“, erzählt die Mutter. „Einen hat es in der Regel immer erwischt.“

Viele Eltern aus dem Hollergrund sind nicht länger gewillt, diesen Zustand hinzunehmen. Auch Kerstin Doty, Sprecherin des Bremer Umweltbetriebs, findet Situationen wie diese problematisch. „Viele Halter schicken ihre Hunde in die Beete, weil sie meinen, dort störe es niemanden“, erzählt sie. „Für die Gärtner, die dort jäten müssen, ist das aber eine ziemliche Zumutung.“ Und die ist außerdem alles andere als ein Kavaliersdelikt, wie Ordnungsamtsleiterin Sermin Riedel berichtet. Nach Paragraf 6 des Ortsgesetzes über die öffentliche Ordnung haben Hundehalter dafür Sorge zu tragen, dass öffentliche Gehwege oder öffentliche Grünflächen nicht von ihren Tieren verunreinigt werden. Entsprechende Utensilien wie Hundekotbeutel müssten dem Gesetz nach daher stets mitgeführt werden. „Verstöße hiergegen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar“, betont sie. Wer dabei erwischt wird, muss laut Riedel 40 Euro Bußgeld bezahlen. „Hinweise auf Verunreinigungen erhalten wir immer wieder“, sagt sie. Ein Brennpunkt mit überdurchschnittlich vielen Vorfällen sei im Ordnungsamt bislang allerdings nicht verzeichnet worden.

Jana Schneider und Gilda Deinhardt würden sich Schilder an den Parkeingängen wünschen, die unmissverständlich auf die Pflichten von Hundehaltern hinweisen. „Wir halten unsere Kinder dazu an, ihren Müll nirgends liegenzulassen, und genauso kann man auch von den Hundehaltern erwarten, dass sie den Park ordentlich hinterlassen“, sagt Deinhardt. Umgekehrt würde es indes vermutlich Proteste hageln, „wenn die Eltern volle Windeln im Park liegenlassen würden“, mutmaßt sie.

Im Ordnungsamt setzt man in der Regel selten auf Beschilderung. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Aufstellen von Schildern nur bedingt zu Verhaltensänderungen geführt hat“, erzählt Sermin Riedel. „Die Beschilderung fand nicht immer Beachtung, teilweise sind Schilder auch durch Unbekannte entfernt oder unkenntlich gemacht worden.“ Mittelfristig zähle das Ahnden derartiger Verstöße zum Aufgabenbereich der 22 neuen Ordnungsdienst-Mitarbeiter, die dereinst in ganz Bremen patrouillieren sollen. „Deren Ausbildung beginnt allerdings erst im Juni“, berichtet Riedel.

Eine weitere Idee der Anwohner zielt auf die Bequemlichkeit der Hundehalter. „Wenn zwei oder drei Behälter für Hundekotbeutel im Park aufgestellt würden, wäre der Anreiz vielleicht größer, die Hundehaufen zu entsorgen“, sagt Deinhardt. Vielen sei es offenbar vor allem lästig, mit dem gefüllten, übel riechenden Beutel in der Hand ihren Spaziergang fortzusetzen. Die Zuständigkeit für derartige Maßnahmen liegt derweil nicht beim Bremer Umweltbetrieb, sondern bei der Bremer Stadtreinigung, berichtet Kerstin Doty. Welche Voraussetzungen ein Standort für das Aufstellen von Hundekot-Behältern erfüllen muss, war bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen.

Im Fachausschuss für Stadtentwicklung war nicht entsorgter Hundekot in Grünanlagen schon mehrfach Thema, wie Sprecherin Catharina Hanke (SPD) mitteilt. „Ich werde das Thema im nächsten Ausschuss nochmal ansprechen - vielleicht ist es möglich, etwas über das Stadtteilbudget zur Verfügung zu stellen.“