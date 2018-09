Gelbe Säcke, blaue Tonnen: Ladenbesitzer an der Hindenburgstraße sind gezwungen, sie bereits am Sonnabend nach draußen zu stellen, weil die Stadtreinigung ihren Terminplan geändert hat. (von Lachner)

Erst gab es Kritik am neuen Terminplan fürs Abholen der gelben Säcke und Leeren der blauen sowie schwarzen Tonnen in Vegesack, jetzt gibt es Protest in Burglesum. Das Problem ist identisch: Weil die Bremer Stadtreinigung nun montags kommt, sind Laden- und Praxisbesitzer gezwungen, bereits am Freitag beziehungsweise Sonnabend ihren Müll nach draußen zu stellen. Mit der Folge, dass die Bürgersteige der Hindenburgstraße über das Wochenende für viele nicht so aussehen, wie sie an einer Geschäftsstraße aussehen sollten.

Axel Ciossek spricht von Müll, der überall herumliegt. Von Kartons, die sich auf dem Gehweg stapeln. Von aufgerissenen gelben Säcken und Plastik, der sich im Rinnstein sammelt. Im Grunde könnte Ciossek das egal sein. Er wohnt nicht an der Hindenburgstraße, sondern an Knoops Park. Aber er kommt eben oft an den Geschäften und Praxen vorbei. Darum, sagt er, regt er sich auf. Darüber, dass die Vorzeigestraße alle zwei Wochen nicht vorzeigbar ist. Dass sich seit Monaten nichts daran ändert. Und dass die Stadtreinigung den Abfuhrkalender ändert, ohne die Folgen zu berücksichtigen: „Da hat sich jemand offensichtlich keine großen Gedanken gemacht.“

Das hat er auch anderen gesagt. Ciossek sprach mit Anwohnern, mit Geschäftsleuten und schrieb schließlich Florian Boehlke eine E-Mail. Wenn einer etwas ändern kann, dachte er, dann der Ortsamtschef. Ciossek hat falsch gedacht. Boehlke hat sich zwar eingesetzt, nur ändern konnte er nichts, jedenfalls bisher. Die Bremer Stadtreinigung teilte dem Ortsamtsleiter mit, dass sie seinen Wunsch, den Abholtermin für Säcke und Tonnen in den Hauptstraßen des Stadtteils auf einen anderen Wochentag zu verlegen, aus logistischen Gründen nicht umsetzen kann. Sämtliche Fahrzeuge, ließ das Unternehmen wissen, sind an allen Abfuhrtagen fest verplant.

Abholplan unveränderbar

Und den Plan nachträglich ändern, geht ihm zufolge nicht. In Vegesack hat die Stadtreinigung das zwar getan, aber dort waren ihr zufolge die Voraussetzungen anders: Die betroffenen Straßen lagen am Rand des Abfuhrgebietes und nicht wie in Burglesum mittendrin. Sie dort an Montagen aus dem regulären Abholplan herauszunehmen, erklärt das Unternehmen, würde bedeuten, dass allein für die Hauptstraßenzüge wie die Hindenburgstraße ein weiterer Termin fürs Abholen der Säcke und Leeren der Tonnen angeboten werden müsste. Nur dafür, argumentiert die Stadtreinigung, fehlen eben die Ressourcen.

Boehlke hat sich damit nicht zufriedengegeben, sondern den Sprecherausschuss des Beirates eingeschaltet. Der hat jetzt einen Beschluss gefasst: Wenn schon nicht der Abfuhrtag geändert werden kann, dann wenigstens die Abholzeit. Kommt die Stadtreinigung erst gegen Mittag, so die Überlegung, könnten die Laden- und Praxisbesitzer ihre Säcke und Tonnen noch am Montagmorgen nach draußen stellen – und bliebe die Hindenburgstraße über das Wochenende sauberer als bisher. Diesen Kompromiss schlagen die Fraktionssprecher für den Rest des Jahres vor. 2019 wollen sie keinen mehr eingehen.

Sie erwarten, dass spätestens im neuen Jahr der Abfuhrtag geändert wird. Auch das geht aus dem Beschluss hervor. Sollte die Stadtreinigung auf den Vorschlag nicht eingehen, kündigt Ortsamtsleiter Boehlke weitere Schritte an. Dann will er die Situation an der Geschäftsstraße mit Fotos dokumentieren lassen und die Aufnahmen nicht bloß dem Unternehmen schicken, sondern auch der Behörde. Was die Stadtreinigung von dem Kompromiss hält, darüber kann Boehlke momentan nur spekulieren: „Eine Antwort auf den Vorschlag steht noch aus.“