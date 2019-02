Bauarbeiten am Geh- und Radweg haben dem Blühstreifen am Hochschulring stark zugesetzt. Der BUND macht dem Amt für Straßen und Verkehr heftige Vorwürfe. (Jörn Hildebrandt)

„Eine jahrelange Arbeit für die Natur wurde zunichte gemacht“, klagt Heike Schumacher vom Bremer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). In Kooperation mit dem Umweltbetrieb Bremen (UBB) hatte sie am Hochschulring nördlich der Bremer Uni Blühstreifen angelegt, die sich nach ihren Worten „hervorragend entwickelt“ haben. Doch die seit 2013 existierende Fläche wurde kürzlich schwer beschädigt, der Boden stark verdichtet und Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der Grund dafür ist die Erneuerung des Geh- und Radweges durch das Amt für Straßen und Verkehr (ASV).

„Bei den Arbeiten wurden Baumaschinen eingesetzt, das ist auf Grünflächen nicht legitim“, sagt Heiko Müller, Gärtnermeister beim UBB. „Normalerweise werden solche Maßnahmen vorher mit dem UBB abgestimmt.“ Doch das war offenbar nicht der Fall. Das ASV weist die Vorwürfe seitens BUND und UBB zurück: „Es geht nicht an, dass bei Bauarbeiten Bäume beschädigt werden“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann, „wir haben keine Kenntnis, dass solche Schäden angerichtet wurden.“

Doch keine Reparaturarbeiten

„Wir nahmen zunächst an, dass es sich um Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung durch Wesernetz handelt“, sagt Heike Schumacher, „doch dann erfuhren wir, dass der ASV für die Zerstörung der Flächen verantwortlich ist.“ Mit den Projekten „Bremen blüht auf“ und „Bremen summt“ engagiert sich der BUND-Landesverband Bremen seit mehreren Jahren dafür, wieder mehr Blühflächen in der Stadt entstehen zu lassen.

Für die Naturschützer ist die Fläche am Hochschulring ein besonders gutes Beispiel für erfolgreichen Artenschutz. „Wenn mit dem vorhandenen Boden- und Samenmaterial gearbeitet werden muss, um Blühflächen zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen, ist das jedes Mal eine große Herausforderung“, sagt Schumacher. In diesem Fall sei das in Zusammenarbeit mit dem UBB besonders erfolgreich gewesen. Der Arbeitskreis „Bienen und Blüten“ beim BUND hatte die Erstpflege der Flächen übernommen und eine BUND-Mitarbeiterin sich jahrelang im Teamwork mit dem UBB für die weitere Pflege eingesetzt.

Damit solche Flächen für blütenbesuchende Insekten attraktiv sind, werden sie nur einmal im Jahr gemäht, anstatt wie sonst bei den meisten Grünflächen in Bremen üblich, mehrfach im Jahr. Weiterhin muss das Mähgut abgefahren werden, um nicht zusätzliche Nährstoffe in die Flächen einzutragen. „Eine solche Art der Pflege ist meist schwierig umzusetzen, weil sie wesentlich teurer ist als die übliche Grünflächenpflege – auf dieser Fläche hat das aber hervorragend geklappt“, sagt Heike Schumacher.

Teil der Blühflächen zerstört

Umso bedauerlicher findet sie die Zerstörung eines Teils der Blühflächen. „Dort wuchsen nicht nur Pflanzenarten, die für Hummeln, Schwebfliegen oder Schmetterlinge attraktiv sind, es gab auch zahlreiche offene Bodenstellen, die für gefährdete Wildbienenarten Brutbiotope darstellen. Durch die industrialisierte Landwirtschaft verlieren blütenbesuchende Insekten ihre Lebensräume, und durch den massiven Pestizideinsatz blüht es auf Äckern immer weniger – um so wichtiger ist es, dass es in der Stadt Ersatzlebensräume gibt“, betont Heike Schumacher. „Während der vergangenen Jahre wurde bundesweit ein erschreckendes Insektensterben festgestellt. Umso schlimmer ist es, wenn solche wunderschönen Blühflächen wie am Hochschulring vernichtet werden.“

In einem Schreiben an Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) fordert BUND-Geschäftsführer Martin Rode den Bremer Politiker dazu auf, die verloren gegangenen Blühflächen am Hochschulring wieder herstellen zu lassen und zukünftig die Einrichtung von Blühflächen standardmäßig in Baumaßnahmen des ASV zu integrieren.