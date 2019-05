Der Beirat Oberneuland befürchtet, dass er nicht ausreichend in die Planungen zu einer möglichen Erweiterung des Wohn- und Büroparks einbezogen wird. Auslöser war ein Bericht von Ute Mix während der jüngsten Sitzung des Stadtteilparlaments. Die Rechtsanwältin ist Anwohnerin der Hartlaubstraße, ihr Haus grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet, das sich bis zur Franz-Schütte-Allee erstreckt. Im vergangenen Herbst habe sie von der Baufirma Rausch ein Angebot für ihr Haus bekommen, damit die Firma Zugang für eine Bebauung der Freifläche hinter dem Achterdiekpark bekomme, berichtete sie. Geschäftsführer Dieter Rausch indes bestreitet auf Nachfrage, dass seine Firma auf der Suche nach einer Immobilie an der Hartlaubstraße sei. Er sei im September von einer Eigentümerin angesprochen worden, nicht umgekehrt, betont er. Über den Inhalt der Gespräche hätten sich beide in einem mündlichen Vertrag auf Verschwiegenheit verständigt, daher könne er keine näheren Auskünfte geben. Nur so viel: Seine Firma habe kein Grundstück an der Hartlaubstraße gekauft, und Planung für eine Bebauung im Landschaftsschutzgebiet gebe es auch nicht.

Laut Ute Mix gab es keine Verschwiegenheitsvereinbarung. Die SMS-Korrespondenz mit Rausch hat sie gespeichert. Darin enthalten sei ein konkretes Kaufangebot. „Das haben mein Mann und ich abgelehnt“, sagt sie. Dass sie Rausch seinerzeit angesprochen habe, sei richtig. Sie habe gehört, dass seine Firma möglicherweise eine Bebauung im benachbarten Landschaftzschutzgebiet plane, deshalb habe sie direkt nachgefragt – und besagtes Kaufangebot erhalten.

Beunruhigte Anwohnerin

Beunruhigt ist Mix vor allem deshalb, weil das Kaufansinnen den Schluss zulasse, dass das Bauvorhaben offenbar schon recht konkrete Züge angenommen habe. Es irritiere sie vor diesem Hintergrund, dass der Beirat Oberneuland von den Planungen noch keine Kenntnis habe. Aus dem Bauressort habe sie inzwischen erfahren, dass das besagte Landschaftsschutzgebiet durchaus umgewidmet werden könne. „Durch eine Bebauung ist zu befürchten, dass eine Beeinträchtigung des Landschafts- und Naturschutzes entsteht", so Mix. Auch eine erhöhte Hochwassergefahr für die Anwohner des geplanten Baugebietes halte sie durch Verdichtung der Bodenfläche für denkbar. "Bereits jetzt ist im Büropark Oberneuland zu beobachten, dass die Wasserstände der Gräben erheblich gestiegen sind."

Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) erklärte nach dem Bericht von Ute Mix, sie halte das Vorgehen des Bauträgers für befremdlich. Der Beirat Oberneuland befürchte, bei der Planung – ähnlich wie es seinerzeit beim Wohn- und Büropark gelaufen sei – komplett übergangen zu werden. „Unsere Sorge ist, dass auch in diesem Fall Fakten geschaffen werden, ohne dass der Beirat später noch eine Möglichkeit hat, einzugreifen“, so Kreyenhop. 2014 waren 3,5 Hektar des früheren Büroparks an das Konsortium Brik-Wohnbau verkauft worden - eine Bietergemeinschaft aus den Bauträgern Müller und Bremermann, Rausch Wohnbau, Interhomes, Koenen-Bau und Nord-Bau. Sowohl aus dem Beirat als auch aus der CDU-Fraktion der Bürgerschaft gab es damals scharfe Kritik, da das Baugebiet in freihändiger Vergabe, also ohne Ausschreibung, an die Brik gegangen war. Damit sei „leichtfertig die Möglichkeit vergeben worden, einen höheren Verkaufspreis zu erzielen“, hieß es damals.

Prüfung noch nicht begonnen

Laut Dennis Lakemann vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) könne keine Rede davon sein, dass das Stadtteilparlament übergangen wird. „Den Beirat Oberneuland haben wir schlicht und ergreifend nicht informiert, da es seitens SUBV keine neuen Sachstände gibt, über die zu informieren wäre“, erklärt er auf Nachfrage. Im Flächennutzungsplan der Stadtgemeinde Bremen sei die benachbarte Fläche zum bestehenden Wohn- und Büropark als „Prüffläche für Wohnbaubereiche“ festgelegt. Mehr Planungsperspektive gebe es seitens des Ressorts bislang nicht, betont er. Die Prüfung, ob eine Erweiterung des Wohn- und Büroparks in Betracht komme und welche Rahmenbedingungen hier herrschten, habe noch nicht begonnen. Sollte es zu einer Planung kommen, werde allerdings auch die nähere Umgebung, sprich der Achterdiekpark und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, einbezogen – beispielsweise als Erholungs- oder Ausgleichsfläche, so Lakemann. Es stehe aber noch nichts fest, betont er. „Wir stehen hier ganz am Anfang eines Prozesses, in dem nichts entschieden oder festgezurrt ist.“ Zu den Prüfbereichen heiße es im Flächennutzungsplan zusammengefasst, dass diese entsprechend dem Vorrang der Innenentwicklung erst bei nachgewiesenem Bedarf konkret auf ihre Eignung geprüft würden. „Ich denke an diesem Punkt befinden wir uns derzeit“, sagt Lakemann. Eine mögliche Aufhebung des Landschaftsschutzgebietes würde, verfahrenstechnisch gesehen, im Rahmen des Bauleitplanverfahrens laufen - und auch einer Bürgerbeteiligung unterliegen.