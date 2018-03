März, 13 bis 18 Uhr, eine große Geburtstagsfeier mit attraktiven Aktionen der ansässigen Einzelhändler sowie Musik mit dem beliebten Bremer Trio Ocean’s 3.

Am 12. März 1998 wurde die Domshof-Passage nach etwa zweijähriger Bauzeit auf einem bislang von der Deutschen Bank genutzten Areal eröffnet. Die 70 Meter lange Passage ist Teil des Katharinen-Viertels und verbindet Sögestraße und Domshof. In ihr finden sich Geschäfte mit exklusiven Sortimenten, und die Glasüberdachung ermöglicht einen witterungsgeschützten Einkaufsbummel.

Am 20. Geburtstag locken die ansässigen Einzelhändler mit attraktiven Rabatten und Extras, und spendieren jedem Besucher ein Stück der großen Geburtstagstorte, so der Vorrat reicht. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Bremer Trio Ocean’s 3. Neben Titeln aus dem American Songbook von Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr. und Elvis Presley präsentieren Frank Fiedler (Gesang), Dominik Kroll (Piano) und Mathias Klenke (Kontrabass) deutschsprachige Pop-Songs und Chansons von Udo Jürgens sowie Stücke aus ihrem neuen Programm „Made in Germany“.