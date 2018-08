Willy Lemke Zugast in der Begegnungsstätte der Ameb. (PETRA STUBBE)

Horn-Lehe. „Eine lebendige Nachbarschaft für Jung und Alt?“ Unter dieser Überschrift ruft der Verein Aktive Menschen in Bremen (Ameb), die über 55-Jährigen zur Teilnahme an einer Befragung auf. „Wir wollen herausfinden, welche Erwartungen die Menschen an eine Begegnungsstätte haben“, sagt Hubert Resch, Vorsitzender der Ameb. Das Stadtteilfest, das am 1. September rund um das Stiftungsdorf Hollergrund stattfindet, soll eine Plattform für den Dialog bieten.

Zwei Mal in der Woche wird der Speisesaal im Haupthaus des Stiftungsdorfes zum offenen Stadtteiltreff umfunktioniert. Dann bieten Übungsleiter Gedächtnistraining, Gymnastik-Kurse oder einen Bingo-Abend an. Seit fast 20 Jahren gibt es diese Kooperation zwischen der Ameb – vormals Awo – mit der Bremer Heimstiftung. Das Interesse der Zielgruppe, für die man hier Programm machen will, habe jedoch deutlich nachgelassen, berichtet Beate Prütt. Sie arbeitet im Stiftungsdorf und weiß um die Besucherresonanz.

„Die 60-Jährigen von heute sind sehr aktiv, sie fliegen lieber nach Mallorca“, lautet die Erklärung von Hubert Resch. Was diese „jungen Alten von heute“ – so Resch weiter, von einem offenen Angebot im Stadtteil erwarten, soll nun mit einer Befragung geklärt werden. Zu diesem Zweck haben Ehrenamtliche, die sich beim Ameb-Verein engagieren, insgesamt 700 Postkarten verteilt. Wer die Karte ausfüllt, kann aus einer Liste verschiedene Angebote wie „Tanzen“, „Musizieren“ und „Ausflüge“ auswählen. Auch ist Platz für eigene Vorschläge.

Anpassung nötig

Vor Kurzem ist die zweite Befragungsstufe angelaufen. Mit einem acht-seitigen Fragebogen soll die Zielgruppe noch genauer erforscht werden. Abgefragt werden persönliche Interessen und individuelle Vorlieben bei der Freizeitgestaltung. Ebenfalls erhoben wird die allgemeine Einstellung der Befragten zu Altentreffs und zu deren Bezuschussung durch den Staat. Die Stadt Bremen fördert soziale Angebote wie diese. Werden die nicht mehr aufgesucht, stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Berechtigung der Mittelvergabe.

Vor diesem Hintergrund muss eine Begegnungsstätte sich an die Interessen der älteren Menschen anpassen. Bei der ausführlichen Befragung gibt es allerdings einen Knackpunkt: „Daran beteiligen sollen sich nur Menschen, die älter sind als 55 Jahre“, sagt Resch. Tatsächlich sichergestellt werden kann dies jedoch nicht. Auch kann nicht verhindert werden, dass einzelne Personen gleich mehrere Fragebögen ausfüllen. Diese Problematik sieht auch Hubert Resch: „Wenn man genau wüsste, wo jemand wohnt, der 55 Jahre oder älter ist, könnte man das zumindest besser adressieren“, meint er. Insofern liefert die Befragung im Stadtteil am Ende zwar ein Stimmungsbild, aber ob es die Meinung der Zielgruppe tatsächlich widerspiegelt, kann niemand sagen. Daran ändert die Auswertung und Ergebnisveröffentlichung, die nach Ameb-Angaben durch das Statistische Landesamt erfolgen soll, letztlich auch nichts. Die einzige Lösung bestünde darin, ein Forschungsinstitut zu beauftragen. Das ist allerdings zu kostspielig. So wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, ob ein neues Programm mehr Besucher anlocken wird.

Eine Möglichkeit für den direkten Austausch soll das Stadtteilfest Horn-Lehe bieten, das am 1. September von 13 bis 18 Uhr rund um das Stiftungsdorf stattfindet. Ein Infostand soll Raum für persönliche Gespräche und Rückmeldungen schaffen. „Erste Ergebnisse der Befragungen werden präsentiert und es wird die Möglichkeit geben, vor Ort noch eine Karte auszufüllen“, lässt Felix Schauppner von der Bremer Heimstiftung wissen. Abgesehen davon können die Besucher ihre Erwartungen auch formlos notieren und an einen „Wunschbaum“ pinnen. Gesucht werden auch Menschen, die Lust haben, selbst ein Angebot in der Begegnungsstätte auf die Beine zu stellen.

Die Planung für das Stadtteilfest läuft auf Hochtouren, teilen die Organisatoren mit. Es gibt eine Vorschau auf das Programm: Bürgerschaftspräsident Christian Weber wird die Eröffnungsrede halten. Anschließend moderiert Claudius Joecke vom Kulturladen Huchting das Nachmittagsprogramm. Für Livemusik sorgen die „Young Oldies“. Wer pünktlich zum Fest kommt, bekommt ein Eis. Der Eiswagen gibt die ersten hundert Kugeln gratis aus. An weiteren Ständen werden neben Getränken auch Bratwurst und Salat sowie Kaffee und Kuchen geboten, zu günstigen Preisen. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt, ein Flohmarkt findet statt und es gibt einen Schminkstand.

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr können die Besucher des Stadtteilfestes ihre Fahrräder vor Ort von einem Beamten der Polizei Bremen registrieren lassen. Ob die Laienschauspieler vom „Theater am Deich“ eine Theatervorstellung geben werden, ist noch offen. Ganz sicher mit von der Partie ist aber die Chor-Gruppe, die regelmäßig in der Begegnungsstätte Hollergrund probt.