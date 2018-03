Ein Bühnenbild mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die Ärzte und Insassen verkörpern. Eine der Kernfragen des Stücks: Wo hört Normalität auf und was ist unnormal? (PETRA STUBBE)

Es folgt innere Ruhe dort, wo vorhin noch Panik war. Alice sinkt nieder, wieder auf ihr Bett, kuschelt sich an ihren Stoffhasen, wiegt sich in den Schlaf. Ein Arzt im Hintergrund beobachtet sie, doch er ahnt noch gar nicht, was sich in der Nervenheilanstalt in und außerhalb der Köpfe der Patienten so alles abspielt – es folgt ein tragischer Thriller. Im Zentrum das Mädchen im Nachthemd: Alice, gespielt von Alina Grimbo aus Oberneuland und bei einer zweiten Aufführung von Anna Schuster aus Horn.

So lässt sich die erste Szene des neuen Stücks der Oberstufenschüler von Janin Dietrich vom Gymnasium Horn „Alice Upside Down“ beschreiben. Es ist eine Hommage an Alice im Wunderland, doch mit gänzlich anderem Ton. Alice hat ihre Eltern bei einem Hausbrand verloren und wurde als einzige Überlebende mit schweren psychischen Traumata in eine Anstalt eingeliefert, wo sie von morgens bis abends unter starken Medikamenten steht. Um sie herum Fabeltiere. Ob es Mitpatienten sind oder nur imaginäre Begleiter in ihrem Kopf, bleibt Interpretationssache.

„Alice ist in der Psychiatrie“, sagt Janin Dietrich kurz vor dem Stück. „Ein wunderliches Mädchen an einem sonderbaren Ort." Sie und die Schülerinnen und Schüler möchten einen Beitrag zur Diskussion über den Umgang mit psychischen Krankheiten leisten: „Was ist normal? Was ist nicht normal?“, fragt Dietrich. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema halten sie für sehr wichtig. Die Schlagzeilen gäben es in jedem Fall her.

Psychotische Puzzles

Sie wollten damit anklagen, dass die Ausgabe von Medikamenten gegen psychische Krankheiten seit Jahren massiv ansteige. Leider hätten Unternehmen begründete Interessen, dass sich daran so schnell nichts ändere. Die Grauzone jenseits einer Normalität schrumpfe zwar zusehends, beobachte sie. Aber mit psychischen Problemen gehöre man immer schneller zur Gruppe der zu Behandelnden. In einer Klinik zu landen werde so immer wahrscheinlicher.

Aber: „Wer entscheidet, wo normal zu auffällig oder sogar zu krankhaft wird?“, fragt Dietrich. In Alices Klinik sind dies zweifellos die Ärzte mit ihrem Urteil über Alice: Patientin 359, schwer psychisch gestört, wahrscheinlich unheilbar. Aber ein Problem sei das nicht, ihre aller Aufgabe sei es ja, so referiert eine Ärztin vor dem Publikum, „die Gesellschaft vor den Patienten und den Patienten vor sich selbst zu schützen.“ Heilung sei hierfür nur eine mögliche Lösung. Eine andere geläufige Behandlungsmethode sei die Elektrokrampftherapie, durch die sich der Patient wohler fühle – nachher.

Auch solle man Patienten generell möglichst lange in der Klinik behalten, denn hochintelligente Kranke würden häufig eine Genesung nur vorspielen und draußen nur allzu schnell einen Rückfall erleiden, so die Ärztin. Mit dererlei Vorträgen in Richtung Publikum ist das Theaterstück durchsetzt. Die Ärzte zeigen damit immer wieder ihre respektlose, nicht sehr empathische und menschenverachtende Seite, und sehen gar nicht, was vor sich geht.

Die Grinsekatze schleicht um Alice herum, spielt beiläufig mit einem Wollknäuel und beobachtet ihre Herrin genau. „Sie haben keinen blassen Schimmer, was in deinem Kopf vor sich geht“, flüstert sie aalglatt. Alice spricht unablässig mit ihr. Gemeinsam suchen beide die Herzkönigin, die über die Klinik herrscht. Alle Insassen steuern ein Stück des Puzzles bei. Alice fragt sich von Patient zu Patient, um das Regime der Königin und ihres Herzbubens, der nachts durch die Klinik zieht und mit seinem Knüppel Insassen schlägt, zu stürzen. Außerdem will sie ihre Tabletten, will nicht abhängig sein von anderen. Das Ganze ist gefährlich: Die Herzkönigin ist grausam. Ihr blutiger Kittel und ihr Credo „Wer auffällt, wird ruhig gestellt“ bezeugen es. Die einzige mahnende Stimme ist die der Grinsekatze: „Ihr spielt mit dem Leben von anderen“, klagt sie an. „Schämt euch alle, wie ihr da steht."

Manche Patienten verschwinden. Da wäre die Herzogin, die ihren leiblichen Sohn verlor als er noch ein Säugling war, und nun gewissermaßen an dessen Stelle ein Kissen hegt und pflegt. Der Tod ist auch für den traumatisierten Hutmacher allgegenwärtig. Er hat den Krieg erlebt und kämpft bis heute, springt von Schlacht zu Schlacht. Auch die zugekiffte, tablettenabhängige Raupe, die auf ihrem Drehstuhl durch die Anstalt rollt, verschwindet irgendwann. Die gute Seele der illustren Gruppe ist die putzende Köchin.

Auch der Hase fällt der Aktion gegen das Regiment der Königin zum Opfer. Er hat zunächst Angst, doch wird bald von der Gruppe überredet, in die Königinnengemächer einzubrechen und den Schlüssel zur Anstalt zu stehlen. Der Plan geht schief, der Hase wird erwischt und mit Elektroschocks gefoltert. Alice bleibt allein zurück. Die Drohung der Herzkönigin schwebt über ihr: „Ich will hier Ruhe und Ordnung. Morgen geht es dir an den Kragen.“

Alice bricht zusammen, verlassen: „Ich bin Alice und ich habe meine Eltern umgebracht“, gesteht sie. „Sie haben es verdient.“ Nun seien auch alle anderen verloren, allesamt hätten sie es verdient. Alice zückt ein Feuerzeug. Die Katze verschwindet von der Bühne und mit ihr die letzte Stimme der Vernunft.

Es endet, wie es beginnt, mit Feuer. Dieses Mal, so lässt sich zumindest interpretieren, nicht nur im Geiste des Mädchens Alice. Dunkelheit folgt und Applaus. Es soll das letzte gemeinsame Stück der Gruppe sein. Das Abitur steht vor der Tür.