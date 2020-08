Markus Tönnishoff arbeitet als Journalist in Bremen und schreibt in seiner Freizeit skurrile Geschichten. Sein dritter Satireband ist kürzlich erschienen: „Die Seehunde haben heute Ruhetag“. (Klinghagen)

Borkum bezeichnet er als seine zweite Heimat. Somit scheint es kein Zufall zu sein, dass Markus Tönnishoff für seinen dritten Satireband den Titel „Die Seehunde haben heute Ruhetag“ gewählt hat. Was auf den ersten Blick vergnügliche Leseaugenblicke verspricht, hat es aber in sich. Denn die Satiren des Bremer Journalisten sind oftmals so skurril, dass sich ein Zusammenhang mit realen Ereignissen nicht vermuten lässt. Doch der Schwachhauser Autor fordert nicht nur die Lachmuskeln des Lesers heraus, sondern ruft mit der einen oder anderen Geschichte auch Nachdenklichkeit hervor.

Wenn er wie so oft mit seiner imaginären Freundin „Nini“ über Dinge, die die Welt verändern, sinniert oder sich auf Spurensuche nach Merkwürdigkeiten aus dem Alltag begibt, entstehen am heimischen Schreibtisch fesselnde Geschichten. „Wenn ich etwas unglaublich Blödes sehe, dann muss ich mich einfach darüber lustig machen. Ich kann gar nicht anders“, sagt der 55-jährige Journalist, der mit Vergnügen missliche Situationen aufspürt, um diese in satirischer Form zu präsentieren. Insgesamt 28 Geschichten hat Tönnishoff, der nicht nur Bücher schreibt, sondern als Redakteur beim Weser-Kurier tätig ist, in seinem neuen Werk zusammengefasst, das im Verlag Tredition erschienen ist.

Das Schreiben seiner Satiren bedeutet für ihn Freiheit. „Ich kann schreiben, was ich will, gehe dabei aber niemals unter die Gürtellinie“, erklärt der Buchautor. Manchmal passiere es, dass er mit dem Schreiben beginne, ohne dass er die Geschichte bis zum Schluss durchdacht hat. „Wenn dann der Schlussgag feststeht, ist es schon ein tolles Gefühl. Man hat etwas Neues in die Welt gesetzt“, unterstreicht Tönnishoff.

Die Ideen für seine kleinen Kunstwerke scheinen ihm nie auszugehen. Und so nimmt er sich in den Abendstunden Zeit, diese am Computer auszuführen. Wenn er nicht gerade an einer neuen Geschichte bastelt, dann hält er nach Veranstaltungsorten für seine Lesungen Ausschau, die aufgrund der Corona-Situation derzeit leider nicht möglich sind. Er hat aber die Hoffnung, dass die bisher abgesagten Termine irgendwann nachgeholt werden können. Aus seiner Sicht gibt es viele Themen, über die man sich lustig machen kann. Und so lautet sein Motto „Augen und Ohren auf beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln“. Und das Schöne daran sei, dass es täglich etwas Neues zu entdecken gebe.

Um stets auf dem aktuellen Nachrichtenstand zu sein, liest der Journalist täglich mindestens zwei Tageszeitungen, sieht sich dazu Online-Ausgaben an und hört Radio. Auch wenn er sich einer Festanstellung erfreut, schaut er sich gerne mal Stellenanzeigen an. Dabei entdeckte er im Internet die Anzeige, dass in Saudi-Arabien ein Henker gesucht wird, was Tönnishoff natürlich sofort zu einem satirischen Gedankenspiel inspirierte. Doch meist ist für ihn gar nicht so ein digitaler Weitblick nötig: Neue Anregungen findet er regelmäßig im ganz normalen Alltag.

So schildert der Autor detailliert, was er in einem Einrichtungshaus erlebt, als er sich ein Smarthome einrichten wollte. „Meine Freundin und ich sehen alle Wahlsondersendungen bis zum Umfallen“, erklärt Tönnishoff. Und so könne es passieren, dass die Politikersprache in ihre Alltagssprache einsickert, wie er in einer anderen Satire schildert, in der das Bestellen in einem Restaurant merkwürdige Züge annimmt. Manchmal führt er in seinen Geschichten auch Leute zusammen, die sich nie begegnet sind, wie in der Geschichte „Eine pazifistische Wunderwaffe“, in der Tönnishoff ein Zusammentreffen von Claudia Roth und Adolf Hitler beschreibt.

Wie erfahrungsreich und besonders ein Inselaufenthalt in der Nebensaison sein kann, erfährt der Leser in der Titelgeschichte „Die Seehunde haben heute Ruhetag“. Wer zu dieser Zeit auf eine Insel fährt, kann schon mal erleben, dass das Lieblingsrestaurant oder der Lieblingsbäcker geschlossen ist“, weiß Tönnishoff aus eigener Erfahrung. Dass aber auch die Seehunde Anspruch auf eine Auszeit erheben und man einiges an Improvisationserfahrung benötigt, um einen erholsamen Kurzurlaub an der Nordsee genießen zu können, wird mit viel Wortwitz eindrucksvoll geschildert. Es hat viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben, denn bei so etwas kann man der Fantasie einfach freien Lauf lassen.“ Tönnishoff hat auch schon überlegt „mal etwas Längeres zu schreiben.“ „Eineinhalb bis zwei DIN-A4-Seiten ist jedoch eine Länge, auf der ich mich gut austoben kann“, resümiert er.

In den vergangenen vier Jahren hat Tönnishoff rund 30 Lesungen in Bremen und Niedersachsen veranstaltet. Wichtig sei ihm, dass die Besucher bei den rund eineinhalbstündigen Auftritten einfach ihren Spaß und eine unterhaltsame Zeit haben. „Und ich glaube, das haben sie. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass es nur ganz selten vorkommt, dass ein Besucher in der Pause die Lesung verlässt.“ Nicht nur er ist sich sicher, dass er ein Händchen für das Genre Satire hat. Erst kürzlich gab es für seine Arbeit ein Lob von Professor Walter Krämer, Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache, der in der Vereinszeitung „Sprachnachrichten“ eine positive Kurzrezension verfasste mit der Überschrift „Karl Valentin lebt“. In der nächsten Ausgabe soll nun von Tönnishoff die Geschichte „Sie haben einen an der Waffel“ abgedruckt werden. Eine Story, die ein fiktives Interview zum Thema Gendersprache aufgreift.

Kaum ist der dritte Band erschienen, hat er schon Pläne für die Zukunft. Im kommenden Jahr möchte er ein Best-off seiner Geschichten herausbringen und Buch Nummer fünf ist für 2022 vorgesehen. „Zwei Geschichten dafür sind bereits fertig, eine weitere ist in der Mache.“ Bevor er eigene Bücher verfasste, trat Tönnishoff auch als Autor von Satiren für den Online-Auftritt der Zeitung „Die Welt“ in Erscheinung. Ursprünglich hat er an der Bremer Uni Politikwissenschaft studiert. „Und ich wundere mich heute noch darüber, dass trotzdem etwas aus mir geworden ist“, sinniert er.

Weitere Informationen

Der Satireband „Die Seehunde haben heute Ruhetag“ ist im Verlag Tredition erschienen und für 9,90 Euro im Buchhandel und auch als E-Book erhältlich.