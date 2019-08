Daniel Tilgner, Leiter des Landesfilmarchivs, in seinem Büro. In der Hand hält er die Speisekarte der "Bremen". (Roland Scheitz)

Wem die besondere Liebe von Daniel Tilgner gilt, lässt sich in seinem Büro in der vierten Etage des Landesfilmarchivs Bremen ganz leicht ablesen. Der Kapitänssohn ist bekennender Fan des Norddeutschen Lloyds (NDL). Die Wände sind gespickt nicht nur mit leicht verblichenen Fotografien, sondern auch mit windschnittigen Plakaten des Lloyd. Zu den Schätzen des promovierten Historikers gehört aber auch, neben anderen Schiffs-Devotionalien, eine exquisite Speisekarte, auf der ein Konterfei des Schnelldampfers „Bremen“ auf der Jungfernfahrt zu sehen ist. Die hat sich vor wenigen Tagen, am 22. Juli, zum 90. Mal gejährt. Gleich auf ihrer ersten Transatlantik-Passage gelang es der „Königin der Meere“, der „Mauretania“ der britischen Cunard-Line nach 20 Jahren das Blaue Band für die schnellste Atlantik-Überquerung abzujagen. Die „Bremen“ legte die Reise in etwas mehr als vier Tagen zurück. Der Leiter des Landesfilmarchivs wird dazu am Sonntag, 4. August, zur Finissage der Ausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ im Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240, einen Filmvortrag halten. Die Finissage beginnt um 10 Uhr, zu erleben ist den ganzen Tag über volles Programm zu den „roaring twenties“, unter anderem gibt es „Lindy Hop“-Crash-Kurse zu Swing und Jazz-Musik.

Stolz des Norddeutschen Lloyd

In der Ausstellung, die wegen des großen Zuspruchs um zwei Monate verlängert wurde, sind Glanz und Elend der 20er-Jahre zu sehen. Und wie die politisch und gesellschaftlich zerrissenen Jahre den Nährboden für den Aufstieg der Nationalsozialisten ebneten. Denn die Schere zwischen arm und reich ging extrem weit auseinander. Das zeigen auch die Filmaufnahmen, die der Bremer Dichter Manfred Hausmann 1929 an Bord der „Dresden“ gemacht hat, die zu den Dampfern der NDL-Flotte gehörte. Während in der ersten Klasse, ähnlich wie an Bord der „Bremen“, der Champagner in Strömen floss, fristeten die armen Auswanderer, seekrank und mit Heimweh, in den dunklen Räumen der dritten Klasse ein kärgliches Dasein. Dieser empathische Blick Hausmanns ist nicht nur in der Ausstellung, sondern auch in Tilgners Film-Vortrag zu sehen. Der Historiker zeigt auch, wie weit Glanz und Elend in den 20er-Jahren in Bremen auseinander klafften.

Tilgner präsentiert drei herausragende Ereignisse, auf die die Hansestadt zu Recht bis heute stolz sein kann. Sie werden auch in der Ausstellung thematisiert: Zunächst Der erste Transatlantikflug von Ost nach West des Freiherrn von Hünefeld mit seinen Fliegerkollegen Hermann Köhl und James C. Fitzmaurice, an die heute noch in der Böttcherstraße mit dem Glockenspiel erinnert wird. Dann die Böttcherstraße selbst, die im gleichen Jahr, 1927, als Verbindung zwischen Marktplatz und Martinistraße eröffnet wurde. Erbauen ließ sie der Bremer Kaffeekaufmann und Kaffee Hag-Erfinder Ludwig Roselius. Und zum dritten, schließlich zwei Jahre später, als Höhepunkt, nennt Tilgner die Jungfernfahrt der „Bremen“.

In altem Filmmaterial ist zu sehen, wie die Arbeiter auf der AG-Weser schufteten, oft ohne jeglichen Arbeitsschutz. Es wird gezeigt, wie der Koloss von einem Schiff, 30 Meter hoch und über 280 Meter lang, langsam auf der Gröpelinger Vorzeigewerft in die Höhe wuchs und mehr als 7 000 Tonnen Stahl schließlich elegant ins Wasser glitten. „Der Lankenauer Deich war schwarz vor Menschen. Es gab schulfrei und die Menschen standen auf den Schuppen“, erzählt Tilgner. „Die Bremer waren stolz, sie feierten und jubelten“. Doch die „Gloire“, wie er es französisch ausdrückt, sollte nicht lange andauern. Nur wenige Monate später, am 5. Oktober, forderte der Börsencrash des „Schwarzen Freitags“ seinen Tribut. Der Boom war vorbei. Folgeaufträge blieben aus. Tausende Werftarbeiter wurden entlassen.

Die Filmbilder vom Interieur der „Bremen“ erinnern in ihrem Luxus an die „Titanic“. Gleich vier Innenarchitekten, unter ihnen Rudolf Alexander Schröder, hatten die „Königin der Meere“ mit gebührendem Glanz ausgestattet. Es gab nichts, was es nicht gab: Ladenpassagen mit Luxusgütern gehörten damals schon zum Standard, ebenso Kinderanimation, Schwimmbad, Frisiersalons und eine bordeigene Buchhandlung. Eine technologische Sensation befand sich auf dem Oberdeck: Ein eigenes Postflugzeug. An den eleganten Bars schlürfte die emanzipierte Frau von Welt mit modischem Bubikopf und schickem Chanel-Kleid, ihre Champagner-Cocktails, während im Bauch des Schnelldampfers Heizer und Maschinisten Schwerstarbeit leisteten.

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“, von diesem Aphorismus Wilhelm von Humboldts ist auch Daniel Tilgner überzeugt. Die Beschäftigung mit Geschichte wirke identitätsstiftend und stärke das Selbstvertrauen, betont er. Und nicht zuletzt, faszinieren dokumentiere Geschichten, wie auch diese: 2010 reiste Gerard Anderson eigens aus Schweden nach Bremen, um im Landesfilmarchiv einen Schatz abzuliefern: Album und Leica-Filme seines Vaters, eines schwedischen Chemikers und Kosmetikers, der 1936 mit der „Bremen“ über den Atlantik reiste.