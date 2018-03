Weltgeschichte im Dorf (von links): Rudi Seifert, Friedrich Wulf, Jutta Malla, Heiko Wagener und Johannes Huesmann bewahren sie als Ehrenamtliche des Heimatarchivs Borgfeld. (Sabine von der Decken)

Zwei Europaletten voller Unterlagen hat das Heimatarchiv Borgfeld schon ausgelagert, erzählt Friedel Wulf. Hinzu kommen ein Fotoarchiv bei ihm daheim und unzählige Ordner bei fast jedem der Archiv-Mitarbeiter. Sie studieren, ordnen und erfassen Heimatgeschichte aus Leidenschaft und das ehrenamtlich. Zwischen sechs und zehn Heimatforscher sitzen beim wöchentlichen Archivtreffen an der langen Besprechungstafel im benachbarten Ortsamt. Hier haben sie mehr Platz als im vollgestopften Archiv. Heiko Wagener hat die Bestände allesamt in einer Datenbank erfasst. Über diese Arbeit kam er zum Bürgerverein und zu dessen Vorsitz – und damit, so erzählt der 78-Jährige schmunzelnd, zu einem „Fulltime-Job“.

Eifrigster Werber für den Verein

Heiko Wagener ist nicht nur Vorsitzender des Borgfelder Bürgervereins. Er arbeitet auch im Heimatarchiv und präsentiert dort ein Übungsbuch zum Rechnen aus dem Jahr 1820. (Sabine von der Decken)

Seit 18 Jahren besteht das Borgfelder Heimatarchiv. Neben Kulturforum und den Plattsnackers bildet es eine der drei Abteilungen des Bürgervereins. Dass er den einmal leiten werde, daran hatte Heiko Wagener anfangs nicht gedacht. Weil sich der Ingenieur gut auf Computer versteht und für Geschichte interessiert, warben ihn 2002 die Ehrenamtlichen des Archivs. Ihnen fehlte eine Datenbank, damit jeder weiß, in welchem Regal welcher Ordner und welches Buch zu finden ist. „Da war ich noch nicht Mitglied im Bürgerverein“, erinnert Wagener. Heute nennt Friedel Wulf ihn lachend dessen eifrigsten Werber. Kein Sommerfest, bei dem der Vorsitzende nicht Aufnahmeformulare verteile. So kam Wulf selber zum Archiv. Frisch im Ruhestand hatte Wagener ihn gefragt, ob er nicht Lust darauf habe und einen Zettel gezückt. Beim nächsten Mittwochstreffen saß Friedel Wulf mit am Tisch. Da war er 62 Jahre alt. Einer von denen, die Wagener „die jungen Leute“ nennt, die sie auch jetzt für das Heimatarchiv brauchen. An diesem Morgen sitzen 70, 85, 88 oder 78 Jahre Lebenserfahrung am Tisch.

Wenn sie aus ihren Leben erzählen, gleicht das Weltgeschichte unterm Brennglas. Margarete Reiter etwa, selber aus Schlesien geflüchtet, erinnert: „Bei den Vertriebenen bin ich von Haus zu Haus gegangen.“ Über 200 Familiengeschichten hatte sie gehört und aufgeschrieben. Wie Wulf war sie mit Rentenbeginn Heimatforscherin geworden. Wilhelm Dehlwes habe sie dazu angeregt. Von über den Regalen blickt ein Porträt des über Borgfeld hinaus tätigen Heimatforschers im Archiv auf die Besucher herab. „Über die Hälfte ist von Wilhelm Dehlwes“, kommentiert Wagener. Darunter ist der Bestand, der zugleich den Grundstock des Archivs bildete, etwa in Form der Borgfelder Familienchroniken, nach Straßen geordnet. Später kamen „massenweise Fotoalben“ und Presseausschnitte dazu. Eine andere Mappe liegt quer auf dem untersten Regalbrett – mit dem Stammbaum der Kaffeedynastie Jacobs. Längst nicht der einzige Borgfelder Schatz.

Weltgeschichte passiert eben vor Ort und hier wird sie aufbewahrt, etwa als älteste Urkunde aus dem Jahr 1626, ein Japan-Album von einem Borgfelder Auswanderer oder das Schriftstück mit der Unterschrift von Theodore Roosevelt. Dieses habe Gerd von Lingen mitgebracht, mit Körben voller Unterlagen, die er dem Archiv überlassen habe. Für Heiko Wagener das Stichwort: Wer daheim noch Urkunden, Bücher, Bilder oder andere Schätze beherberge, solle sie bitte nicht wegwerfen. Das Archiv übernehme sie oder kopiere sich die Unterlagen.

Im Archiv stöbern können Interessierte sonntags stets zwischen 10 und 12 Uhr im Alten Feuerwehrhaus neben dem Ortsamt. Manchmal kommen vier oder fünf Leute, manchmal keiner. Die Archivare sind trotzdem da. „Reihum schiebt jeder mal Dienst am Sonntag,“ sagt Wagener. Und: „Ich registriere beim Sonntagsdienst die Neuzugänge.“ Die Ehrenamtlichen des Archivs sammeln nicht nur. An diesem Morgen liegt ein Wälzer auf dem Tisch. Johannes Rehder-Plümpe, Heiko Wagener und der ehemalige Ortsamtsleiter Johannes Huesmann haben Wissenswertes aus Borgfeld mit Schwerpunkt 1930 bis 1950 zusammengetragen. „Wir wollen das als gebundenes Buch“, erklärt Wagener. Es ist nicht die erste Publikation des Heimatarchivs. Sie verweisen mehrfach auf das Borgfeld-Lexikon. Diesmal haben sie eine Zeitspanne gewählt, die ihrer Meinung nach in den Geschichtsbüchern wenig vorkomme, und Reiter sagt lachend: „Da ist meine Diphterie-Impfung drinne.“ Die Texte stehen. Friedel Wulf hat Bilder beigesteuert. Jetzt arbeitet Wagener „seit Wochen“ an der Redaktion und erzählt den Kollegen: „Das ist schwieriger als ich dachte.“ Bald aber soll das Buch in den Druck. Rehder-Plümpe witzelt: „Heiko macht noch zwei Nachtschichten.“ Wieder einmal viel Zeit, die er spendet.

Warum aber geben sie alle so viel Zeit her für die Vergangenheit? Vielleicht, weil sich Gegenwart und Vergangenheit gar nicht so strikt trennen lassen. Wulfs Bilder aus dem alten Borgfeld sind auch Erbstücke. Von Onkel Conny, mit richtigem Namen Conrad Nolthenius. Wulfs Mutter arbeitete da als Hauswirtschafterin, der Vater chauffierte den angesehenen Borgfelder, und Friedel Wulf erinnert: „Ich bin da groß geworden.“ Johannes Rehder-Plümpe nickt. „Früher hing in Borgfeld alles zusammen.“ Das mag sich geändert haben. Im Archiv aber laufen die Fäden wieder zusammen.

Geschichte erfahrbar machen

Die Internet-affine 88-jährige Margarete Reiter erzählt von E-Mail-Anfragen aus Amerika und wieder verweben sich die Stränge. Einmal habe sie sich mit dem Hamfhofsweg befasst. Das „m“ im Wort habe sie irritiert. Darüber kam sie auf eine Frau aus Seehausen, die während des Zweiten Weltkriegs Juden versteckt hatte. Als deren Kinder wiederum aus Amerika in Ritterhude im Hotel wohnten, war Reiter hingeradelt und jetzt, da sie diese Geschichte erzählt, braucht es keine Erklärung, warum sie dieses Ehrenamt lebt. Ihre Stimme und ihre Worten machen greifbar, wie vor dem Seehauser Bauernhaus ein Auto mit Nazis vorgefahren war, die die Wohnzimmermöbel beschlagnahmten. Hinter der Wand blieb die jüdische Mutter mit ihren Kindern im Bett unentdeckt. Einen Moment halten alle inne, dann sagt Rehder-Plümpe: „Geschichte wird erfahrbar, wenn sie runter gebrochen wird.“ Und Wagener ergänzt: „Ein Dorf ohne Vergangenheit ist ein Dorf ohne Zukunft.“ Darum ordnen sie auch das Kirchenarchiv und wollen die alten Grabsteine auf dem Friedhof nicht nur fotografisch erhalten. Gerne würden die Heimatarchivare alle Exponate zeigen. Einzig der Platz fehlt. Da kommt Wageners anderes Ehrenamt ins Spiel. Als Vorsitzender des Bürgervereins hat er auch das Thema Bürgerhaus übernommen. Seit rund zehn Jahren hätte der Verein gerne ein solches. Noch sei keine Lösung in Sicht.