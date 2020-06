Nicht immer ist es so ruhig an der Recyclingstation in Oberneuland. Besonders freitags und sonnabends staut es sich an der Einfahrt. (PETRA STUBBE)

Eine Fahrt von Oberneuland nach Osterholz und umgekehrt kann zurzeit mitunter zu einem langwierigen Unterfangen werden. Denn in Höhe der Recyclingstation Oberneuland staut sich der Verkehr auf der Rockwinkeler Landstraße oft in beide Richtungen. Ortsamtsleiter Matthias Kook bekommt deshalb immer häufiger Anrufe von besorgten und genervten Bürgern. „Die Situation auf der Rockwinkeler Landstraße ist unerträglich“, findet auch er. Regelmäßig – insbesondere freitags und sonnabends – ließen sich hier gefährliche Überholmanöver beobachten.

Von riskanten Verkehrssituationen berichtet auch Ulrike Jeschick, die unlängst eine knappe halbe Stunde gebraucht habe, um von Oberneuland nach Osterholz zu kommen. „Die Autos stauten sich etwa bis in Höhe der Tobias-Schule zurück“, erzählt sie. Beim Warten sei sie zweimal Zeugin und beinahe auch Opfer von äußerst riskanten Rangiermanövern geworden. Deshalb müssen ihrer Ansicht nach dringend Maßnahmen getroffen werden, um die Situation zu entschärfen. „Möglicherweise könnten von der Recyclingstation Termine vergeben werden, sodass sich die Schlange der Wartenden verkürzt“, schlägt sie vor.

Auch Ortsamtsleiter Matthias Kook wünscht sich schnelle Maßnahmen seitens der Polizei und der Bremer Stadtreinigung. Letztere habe ihm mitgeteilt, dass unter anderem die schmale Einfahrt des Recyclinghofs verbreitert werden soll, an der es aktuell häufig zu Rückstaus komme. Man sei diesbezüglich im Gespräch mit den zuständigen Stellen, berichtet Deponieleiter Christian Vater auf Nachfrage des Stadtteil-Kurier.

Für die Rückstaus auf der Rockwinkeler Landstraße gibt es laut Vater mehrere Ursachen. Ein entscheidender Faktor seien die Corona-Beschränkungen. Mit Beginn des Lockdowns seien sechs der 15 Bremer Recyclingstationen geschlossen worden, berichtet er. Dadurch habe es eine entsprechende Verlagerung an die übrigen Standorte gegeben. Aktuell sei die Bremer Stadtreinigung dabei, die Anlagen nach und nach wieder zu öffnen. Seit Dienstag sei die Recyclingstation Aumund wieder in Betrieb, am heutigen Donnerstag folge Oslebshausen.

Um Oberneuland zu entlasten, sei vor allem die Öffnung der Horner Station entscheidend, sagt Vater. Wann genau damit zu rechnen sei, lasse sich im Moment allerdings noch nicht zuverlässig sagen. „Vielleicht in vier Wochen, vielleicht auch erst nach den Sommerferien“, so Vater. Das sei auch eine wirtschaftliche Frage. Denn angesichts der Zugangsbeschränkungen seien zusätzliche Wachdienste vonnöten, die am Tor darauf achteten, dass nicht mehr Kunden als erlaubt gleichzeitig aufs Gelände kämen. „Diesen Wachdienst versuchen wir zunächst natürlich über unser eigenes Personal abzudecken“, sagt Vater. Müssten eigens Mitarbeiter eingestellt werden, werde es schnell teuer.

In Oberneuland sind laut des Deponieleiters derzeit neun bis zehn Kunden gleichzeitig auf dem Gelände zugelassen. Je nachdem, ob darunter Fahrzeuge mit Anhänger seien, oder nicht. Das seien schon zwei mehr als noch vor einer Woche zugelassen waren. Zum selben Zeitpunkt sei auch die Anzahl der Container von vier auf sechs erhöht worden. Eine Terminvergabe, wie Ulrike Jeschick sie vorschlägt, sei indes kein gangbarer Weg, um die Situation zu entspannen. „Bei 500 bis 700 Kunden pro Tag ist das für uns nicht leistbar“, sagt Vater.

Ein weiterer Faktor, der laut des Deponieleiters unabhängig von Corona schnell zu Rückstaus vor der Anlage führe, sei der begrenzte Platz auf dem Gelände. „Sobald ein voller Container gegen einen leeren getauscht wird, müssen wir die Station aus Sicherheitsgründen vorübergehend schließen“, erzählt er. In der Regel dauere dieser Vorgang etwa 20 Minuten. „In dieser Zeit kann sich schnell ein Rückstau bilden“, sagt er. Um die Container während des Kundenverkehrs tauschen zu können, seien etwa 5000 Quadratmeter Fläche vonnöten – an die komme Oberneuland als mittelgroße Anlage nicht heran. Immerhin habe das Gelände aber noch ein wenig Platzreserve, um perspektivisch ein paar weitere Container aufstellen zu können, sagt ­Vater.

Dass die Schließung der Recyclingstation am Weserpark – wie von vielen Kunden vermutet – eine Rolle bei den Rückstaus auf der Rockwinkeler Landstraße spielt, kann der Deponieleiter nur bedingt bestätigen. Zumindest könne keine Rede von einer Eins-zu-eins-Verschiebung des Kundenverkehrs nach Oberneuland sein. „Am Weserpark gab es anders als an den übrigen Bremer Recyclingstationen das spezielle Abkommen, dass auch Kunden aus dem benachbarten Landkreis Verden zugelassen waren“, sagt Vater. Und die hätten etwa 50 Prozent des gesamten Volumens ausgemacht, erklärt er. Entscheidender für das hohe Verkehrsaufkommen in Oberneuland sei daher die temporäre Schließung in Horn.

Auf Anfrage von Ulrike Jeschick bei der Polizei habe es zur Situation an der Rockwinkeler Landstraße geheißen, dass man daran nur wenig ändern könne, berichtet die Osterholzerin. „Diese unbefriedigende Antwort habe ich leider auch bekommen“, sagt Ortsamtsleiter Matthias Kook. Man müsse die organisatorischen und baulichen Maßnahmen auf der Station abwarten, habe ihm die Polizei mitgeteilt. „Uns ist diese Situation bekannt und der zuständige Kop sowie die Streifenwagenbesatzungen sind bereits im Rahmen der Streife eingeschritten“, berichtet Polizeisprecher Nils Matthiesen auf Nachfrage des Stadtteil-­Kurier. Dies werde auch weiterhin geschehen. Bislang hätten die Polizisten vor Ort allerdings von keinen gefährlichen Situationen berichtet. „Aus Sicht der Polizei lässt sich die beschriebene Situation nur mit Baumaßnahmen von erheblichem Umfang entschärfen“, sagt Matthiesen. Ein anderer Vorschlag sei, einen weiteren Recyclinghof in Osterholz oder Oberneuland zu eröffnen.