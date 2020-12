Nach Einbrüchen in der näheren Umgebung rief Maja Römer (Mitte) die Anwohnerinitiative in Leben. Neben ihr die Kops Claudia Winkler und Hinrich Blechschmidt. (PETRA STUBBE)

Maja Römer wurde es irgendwann zu bunt. Seit eineinhalb Jahren wohnt sie in einer Seitenstraße des Rilkewegs, vier bis fünf Mal wurde in dieser Zeit in der näheren Umgebung eingebrochen. Gemeinsam mit einer Nachbarin gründete sie nun eine Anwohnerinitiative zum Schutz vor Einbrechern und Dieben.

Römer hatte von der KDNA-Strategie gehört, das steht für künstliche DNA. Dabei werden Wertgegenstände mit einer durchsichtigen Flüssigkeit markiert, die eine spezielle Codierung, eine künstliche DNA, enthält. Bei Diebstahl kann die Polizei die Flüssigkeit mit einem UV-Licht auslesen und registrierte Eigentümer durch Abfrage der Datenbank ermitteln.

2009 startete das erste Projekt in Bremen und Bremerhaven. Über 200 Anwohnerinitiativen gründeten sich seither, allein in Bremen-Nord sind es 130, und 50 waren es bislang in Bremen-Ost.

Römer und ihre Mitstreiterin schlugen die Werbetrommel für den organisierten Einbruchschutz in der Nachbarschaft und verteilten Informationsblätter in den Briefkästen. 16 Haushalte schlossen sich ihrem Anliegen an. Die Initiativsprecherin informierte die Kontaktpolizisten Claudia Winkler und Hinrich Blechschmidt, die sich um die weitere Organisation kümmerten.

Denn nicht nur Aufkleber an Türen und Fenstern weisen auf eine Datenbankregistrierung hin. Ab zehn Haushalten werden zusätzlich Schilder in der Straßeneinfahrt sowie an den Abzweigungen zu Seitenstraßen aufgestellt. Sieben blaue Schilder mit der Aufschrift „kDNA-Zone“ sollen von nun an im Rilkeweg Einbrecher abschrecken.

Diese Wirkung erhofft sich Jörg Reimann vom Präventionszentrum Bremen. Am Anfang der Aktion seien vermehrt mithilfe der künstlichen DNA Diebe gefasst worden, berichtet er. Mittlerweile diene das Schild vor allem erfolgreich der Abschreckung. „In den Bereichen mit Anwohnerinitiativen haben wir deutlich weniger Einbrüche zu verzeichnen“, bestätigt Thomas Wollborn, Pressesprecher der Polizei.

Ein Zusammenschluss von Nachbarn sei ein äußerst wirksames Mittel gegen Kriminelle. Mit den Schildern signalisiere man potenziellen Einbrechern nicht nur, dass Wertgegenstände markiert seien. Das Zusammenspiel in einer Nachbarschaft, das sogenannte Neighbourhood Watching, das sich hinter solch einer Aktion verbirgt, sei der größte Schutz.

Diebe wüssten: Dort, wo eine Sensibilisierung für das Thema erfolgt ist, würden oft auch andere Maßnahmen ergriffen, da gebe es auch gesicherte Türgriffe und Alarmanlagen. Und vor allem, achteten die Nachbarn aufeinander.

„Natürlich bietet die KDNA-Strategie keine Garantie gegen Einbrüche, aber wir begrüßen jeden weiteren Zusammenschluss unter Anwohnern sehr“, betont der Polizeisprecher.

Weitere Informationen

Interessierte können sich an die Kontaktpolizisten ihres Ortsteils wenden sowie an das Präventionszentrum der Polizei, per E-Mail praeventionszentrum@polizei.de oder unter der Bremer Telefonnummer 190 03.