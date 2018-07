Die Feuerwehr selbst hat sich die neuen Schilder gewünscht. (Wilhelm Overlander)

Fahrzeuge, die mehr als 8,8 Tonnen auf die Waage bringen, dürfen den Fuß- und Radweg zwischen Rotdornpfad und der Oberschule Rockwinkel nicht passieren. Das Verbot gilt auch für Feuerwehr und Rettungskräfte – so ist es seit Kurzem auf einem gesonderten Schild zu lesen. Anwohner Wilhelm Overlander hat kein Verständnis für dieses Verbot. Falls die Feuerwehr jemals für einen Blaulichteinsatz diesen Weg befahren müsse, seien die Rettung von Menschenleben und der Schutz hochwertiger Güter vorrangig, und nicht etwa eine verkehrsrechtliche Anordnung, kritisiert er.

Dasselbe gelte für etwaige Schäden am Weg oder im öffentlichen Raum, wie beispielsweise an Pollern oder Büschen. „Die Feuerwehr sollte dort einfach reinfahren – ob da ein solches Schild steht, oder nicht“, meint Overlander. Falls sie dafür Rechtssicherheit benötige, würde seiner Ansicht nach ein Brief des Innensenators für das gesamte Stadtgebiet ausreichen, mit dem bestätigt werde, dass die Stadt für etwaige Schäden aufkomme und kein Regress gestellt werde. „Meines Erachtens sind die Schilder abgesehen vom blauen Gebotsschild vollkommen überflüssig“, sagt Overlander. „Die Kosten dafür einschließlich der vorausgegangenen behördlichen Entscheidungsfindung hätte man sich sparen können. Bremen hat wichtigere Dinge zu bezahlen.“

Die Idee für die neue Beschilderung stammt von der Feuerwehr selbst, wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage mitteilt. „Die Feuerwehr Bremen hatte den Wunsch an uns herangetragen, mittels Beschilderung auf die Befahrbarkeit oder Nichtbefahrbarkeit von insgesamt fünf Brückenbauwerken hinzuweisen“, berichtet ASV-Leiterin Brigitte Pieper. Die Feuerwehr habe es als notwendig angesehen, ihren Mitgliedern oder freiwilligen Helfern mittels besagter Schilder unmissverständlich anzuzeigen, ob die jeweilige Brücke mit hohem Gewicht befahrbar sei oder – selbst im Einsatzfall – nicht. Das Ansinnen sei damit begründet worden, dass aufgrund häufigen Personalwechsels keine Möglichkeit gegeben sei, entsprechende Informationen zuverlässig an alle Einsatzkräfte weiterzugeben. „Wir sind diesem Wunsch in fünf Fällen gefolgt – eine Ausweitung ist nicht vorgesehen“, sagt Pieper.

Warum für die Feuerwehr der gesonderte Hinweis am Durchfahrtsverbotsschild wichtig ist, kann Pressesprecher Frank Barning erklären. „Das Verbotsschild hat nicht immer den Hintergrund, dass die betreffende Brücke oder Straße das Gewicht nicht aushält. Manchmal geht es dabei auch um Lärmschutz, beispielsweise in Wohngebieten“, erklärt er. Für die Feuerwehr habe ein einfaches Verbotsschild im Einsatz keine Gültigkeit. „Wenn wie in diesem Fall die Brücke aber nicht mehr als 8,8 Tonnen aushält, gilt das Verbot auch für uns.“ Ein Löschfahrzeug wiege je nach Zuladung um die 13 Tonnen, sagt er. „Mit Kran noch deutlich mehr.“

In der Praxis bedeute das, dass besagte unpassierbare Abschnitte von vornherein zu umfahren seien. Wenn möglich. „Wenn es keine andere Zufahrt gibt, müssen die Einsatzkräfte von dort aus zu Fuß weiter zur Brandstelle“, erklärt Barning. 150 Meter und auch mehr mit einem Schlauch zu überbrücken sei dabei kein Problem – in Parzellengebieten komme das mitunter vor. „Es dauert aber natürlich länger, bis wir am Einsatzort sind.“ Für Wohngebiete sei dieses Szenario allerdings außerordentlich unwahrscheinlich. „Ich kann mich an keinen Einsatz außerhalb von Kleingartengebieten erinnern, bei dem die Kollegen wegen Unpassierbarkeit nicht bis an die Brandstelle heranfahren konnten“, sagt Barning.