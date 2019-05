Herr Kook, Sie sind seit 100 Tagen ehrenamtlicher Ortsamtsleiter in Oberneuland – wie gut haben Sie das neue Amt und Ihren Vollzeitjob beim Bremer Hockeyclub unter einen Hut bringen können?

Matthias Kook: Grundsätzlich recht gut. Es waren schon oft sehr lange Arbeitstage, vor allem, wenn Sitzungen in den Abendstunden anstanden. Zum Glück ist die Entfernung zwischen dem BHC und dem Ortsamt nicht sehr weit, so bin ich auch schon sehr häufig hin- und hergefahren, gerne auch mehrmals an einem Tag.

In der Tat decken sich meine anfänglichen Vorstellungen und die Praxis sehr. Man kommt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt, und man hat sehr viele verschiedene Anliegen und Aufgaben, die den Stadtteil, den Beirat und natürlich die Menschen betreffen, zu bearbeiten. Das ist eine tolle Herausforderung, die interessant ist und Spaß macht.

Ehrlich gesagt, dass man doch sehr häufig mit Bürgermeister angesprochen wird.

Offiziell mit dem Ende der Legislaturperiode, allerdings bleibt der Ortsamtsleiter übergangsweise im Amt, bis ein neuer gewählt wird. Der Beirat forciert jetzt das Prozedere mit einem Antrag, sodass die Senatskanzlei schnellstmöglich mit der Ausschreibung für die neue Stelle beginnt.

Es gibt in dem Sinne keine beiratsfreie Zeit, zumal nach der Wahl alle Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung des neuen Beirates getroffen werden müssen, die wir in Oberneuland noch gerne Ende Juni durchführen möchten. Anfang Juli freue ich mich aber auch auf meinen Urlaub mit der Familie.

Definitiv ja!

Der Verzicht im Privatleben war mir ja bewusst und ist auch mit der Familie so besprochen. Meine Familie unterstützt mich bestens in dieser Zeit der Doppelbelastung.

Als Ortsamtsleiter nehme ich mir so viel Zeit wie möglich und nötig, da kann ein Arbeitstag auch mal bis 20 oder 21 Uhr gehen oder morgens um 7 Uhr vor dem Hauptjob beginnen. Allerdings erreicht man zum Beispiel telefonisch nicht immer alle und alles so, wie man sich das vorstellt und hätte da gerne mehr Zeit zum Nachhaken.

Aus meiner persönlichen Sicht sehr gut. In meine bisherige Amtszeit fielen drei Beiratssitzungen, die, so habe ich es empfunden, immer mit interessanten Themen gut vorbereitet waren und ich glaube auch immer zur Zufriedenheit des Beirates verlaufen sind. Darüber hinaus habe ich mit vielen Beiratsmitgliedern gute Gespräche geführt. Als sehr angenehm habe ich den regelmäßigen Austausch empfunden, genauso wie die passenden Ratschläge zum Umgang mit gewissen Themen. Das hat meine Arbeit schon erleichtert.

Das müssen grundsätzlich natürlich die Bürgerinnen und Bürger beurteilen, aber ich glaube, dass ich immer versucht habe, ihnen Gehör zu geben, wenn sie mit ihren Anliegen ins Ortsamt gekommen sind oder mich angeschrieben haben. Wichtig war mir dabei immer, zu erklären, wie und wann Dinge gehen könnten oder auch Gründe darzulegen, warum nicht und wo eben auch der Einfluss des Ortsamtes und des Beirates aufhört.

Als erstes würde ich die Organisationsstruktur des Ortsamtes verbessern und schauen, wo Arbeitsabläufe und Aufgaben effektiver und effizienter gestaltet werden können. Im Großen würde ich gerne mehr über generationenübergreifende Themen nachdenken und wo sich Synergieeffekte für Alt und Jung in Oberneuland ergeben können. Des Weiteren wünsche ich mir, dass der neue Beirat und der neue hauptamtliche Ortsamtsleiter das Projekt Wake-Board-Anlage am Achterdieksee voranbringt – das wäre ein stadtteilübergreifender Gewinn für die Jugend.

Zur Person

Matthias Kook (47)

ist Bremer. Der Sportfachwirt leitet neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Oberneulands Ortsamtsleiter hauptamtlich den Hort des Bremer Hockey-Clubs an der Grundschule Carl-Schurz-Straße. Kook ist verheiratet und hat drei Kinder.