Beim zweiten Bremer Sprachpicknick gab es allerhand zu sagen. (Roland Scheitz)

Picknick einmal nicht im Grünen, sondern umgeben von den alten Bürgerhäusern auf dem Marktplatz – die langen Tische mit Kuchen, Knabbergebäck und Getränken, verziert von blühendem Heidekraut, luden zu Gesprächen ein, doch dort lagen auch Listen aus: In sie konnte sich jeder eintragen, der ehrenamtlich helfen will, Migranten und Geflüchteten die deutsche Sprache zu vermitteln. „Mit dem zweiten Bremer Sprachpicknick wollen wir die vielfältige Arbeit von Ehrenamtlichen präsentierten, die sich um Menschen kümmern, die sprachliche Unterstützung brauchen“, sagt Lucyna Bogacki, Landeskoordinatorin für Migration in Bremen. Doch außer um Geselligkeit geht es beim Sprachpicknick vor allem auch darum, weitere Helfer zu finden. „Diese können sich in den verschiedensten Bereichen engagieren, von den Vorklassen für Kinder in der Grundschule bis zur Arbeit in den Sprachcafés“, sagt Lucyna Bogacki.

Das Sprachpicknick wird von „Gemeinsam in Bremen“, den Malteser Integrationslotsen und der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport organisiert und verweist mit dem Namen darauf, dass es in erster Linie um die Vermittlung von Deutschkenntnissen geht – denn Sprache ist nun einmal das A & O für die erfolgreiche Integration. „Wer einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz sucht, muss Deutsch auf gutem Niveau beherrschen, zum Beispiel in der Altenpflege, wo Fachkräfte besonders stark gefragt sind“, sagt Bogacki, die auch die Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (GIB) koordiniert, ein trägerübergreifendes Projekt der Awo, in dem Bremer Bürger Flüchtlingen helfen, indem sie Sachen oder ihre persönliche Zeit spenden. „Seit einigen Monaten haben wir bei GIB einen neue Aufgabenschwerpunkt“, sagt Bogacki, „wir möchten erreichen, dass sich auch Migranten und Geflüchtete, die schon einige Zeit in Bremen sind, ehrenamtlich engagieren. Wir klären sie über die vielen Formen bürgerschaftlichen Engagement auf.“ Lucyna Bogacki ist überzeugt, dass ehrenamtliches Engagement auch persönlich viel bringt, wenn auch kein Geld: „Man lernt Neues hinzu und tut etwas Sinnvolles, man erhält Kontakt zu anderen Menschen und kann neue Tätigkeiten ausprobieren, die später vielleicht beruflich nützlich sein können“, sagt die Koordinatorin. Wer sich als Flüchtling oder Migrant ehrenamtlich engagieren möchte, kann dies zum Beispiel im Sportverein, in der Seniorenhilfe, im Kindergarten, bei der Kinderbetreuung oder auch bei der Feuerwehr tun. Man könne sich entweder selbst eine Organisation suchen oder auch Mitarbeiter von „Gemeinsam in Bremen“ ansprechen, die ihnen eine Einsatzstelle vermitteln.

Sprachcafés und Treffpunkte

Zentrale Einrichtungen, die beim Erlernen der deutschen Sprache helfen, sind die Sprachcafés und Treffpunkte, die es mittlerweile in allen Bremer Stadtteilen gibt. Zu ihnen gehört zum Beispiel der Garten der Kulturen für Frauen in Bremen-Mitte, veranstaltet von der Inneren Mission, oder das Internationale Nähcafé, das vom Haus der Familie in Bremen-Mitte betrieben wird.

Unter den zahlreichen Sprachcafés in Bremen ist eines in der Zentralbibliothek angesiedelt, bei dem man sich jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr trifft, um gemeinsam Deutsch zu sprechen und sich kennenzulernen. „Menschen aus dem Nahen Osten sind in der Mehrzahl, doch es sind auch Leute zum Beispiel aus China, Großbritannien oder Italien dabei“, sagt Melanie Hamacher, die sich seit drei Jahren um die zahlreichen interkulturellen Bildungsangebote der Zentralbibliothek kümmert. „Und wir haben mit dem Sprachcafé vor kurzem ein kleines Jubiläum gefeiert, als wir uns bereits zum hundertsten Male getroffen haben.“ Doch nach dem großen Zustrom von Flüchtlingen im Jahre 2015 haben sich die Schwerpunkte des freiwilligen Engagements verändert, so Bogacki, die Zahl Geflüchteter habe deutlich abgenommen, und nun gehe es auch darum, Flüchtlinge anzuwerben, die sich ihrerseits engagieren wollen.

Unter den Ehrenamtlichen, die sich im Bereich Sprachunterstützung stark machen, seien viele Senioren, so Lucyna Bogacki, weil sie meist über mehr Zeit als Berufstätige verfügen, aber auch viele Studierende, die aus anderen Ländern kommen und ihre Sprachkenntnisse weitergeben wollen.

Zu ihnen gehören der Syrer Daloul Habib und die Syrerin Alhussein Albatoul, die nach mehr als einem Jahr in Deutschland die Sprache schon sehr gut beherrschen. Sie kümmern sich im Rahmen des neuen Projekts „Bremer Stadtmigranten“ der Awo mit ihrem persönlichen Einsatz um Kinder, die aus Afrika und Spanien stammen. „Jede Woche treffen wir uns für zwei bis drei Stunden mit den Kindern und machen etwas mit ihnen, wie Spielen, ins Kino oder zum Schwimmen gehen“, sagt Alhussein Albatoul. Hinter dem neuen Projekt steckt die Idee, dass schon Kinder Leute aus anderen Ländern, im Alter zwischen 19 und 24 Jahren, kennenlernen sollen, die eine gewisse Bildungskarriere in Deutschland gemacht haben und die damit Vorbilder für sie sein können. „Wichtig ist, dass wir auch die Eltern einbeziehen und viel mit ihnen sprechen“, sagt Daloul Habib. Wie seine Kollegin bereitet er sich mit einem Sprachkurs aufs Studium vor und verdient sich mit einem Nebenjob noch etwas Geld hinzu.