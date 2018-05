Die Pflanzenausgabe für die diesjährige Oberneulander Kürbiswette fand im Gewächshaus statt. (Stefan Schröder)

Oberneuland. Nur noch wenige Stunden verbleiben bis zum Startschuss der 16. Oberneulander Kürbiswette, der in diesem Jahr im Vorfeld eine unliebsame Überraschung im Weg stand. Doch mittlerweile dürfte sich das Veranstalter-Team vom Misserfolg bei der ersten Aussaat der Kürbissorte „Atlantic Giant“ wieder erholt haben, sodass der Pflanzenausgabe am Freitag, 25. Mai, ab 17 Uhr vor dem Gemeindehaus der Kirchengemeinde Oberneuland, Hohenkampsweg 6, nichts mehr im Wege steht.

Wie gewohnt erwartet die Teilnehmer ein geselliges Treffen mit Gleichgesinnten, bei dem auch gerne mal über Züchterstrategien gefachsimpelt wird. Die Kirchengemeinde sorgt mit Getränken und Würstchen vom Grill für das leibliche Wohl der Kürbisfreunde. Zudem hat Andreas Milski vom Bremer Hockey-Club für die jüngsten Besucher eine große Hüpfburg organisiert.

Der Schock saß bei allen Beteiligten tief, als die vielversprechenden „Siegerkerne“, die Andreas Otto wie gewohnt bei „Kürbis Olli“ in Brandenburg geordert hatte, nicht so recht sprießen wollten. „Die Saat hat bei der Verschickung eventuell Frost bekommen“ vermutet Stefan Schröder, der mit seinen Kürbisfreunden kurzerhand noch einmal 500 Samen der Sorte Atlantic Giant bestellte, um damit in der Gärtnerei Steven Jäger einen neuen Versuch zu wagen. Der zweite Anlauf war dann auch vom Erfolg gekrönt und lässt nun auf ganz viele Siegertypen hoffen.

Eine weniger frohe Botschaft gibt es bezüglich der geplanten Sonnenblumen-Wette, die seit vielen Jahren für einen zusätzlichen Wettspaß sorgt. „Wahrscheinlich müssen wir diesmal darauf verzichten“, deutet Schröder an. Denn trotz des beeindruckenden Namens „King Kong“, will die Saat nicht so richtig aufgehen.

Man darf also gespannt sein, ob die Pflanzen bis zum Freitag noch das Zeug zum Durchstarten entwickeln. Auf jeden Fall greift das Kürbiswettfieber in Oberneuland bereits um sich. „Wir scharren schon alle mit den Hufen“, gibt Schröder zu verstehen, der ebenso wie seine Kollegen voller Optimismus und Elan, dem Wettkampfgeschehen entgegenblickt. Das Feld der Gründungsväter sei bereits gründlich auf Vordermann gebracht worden. Und natürlich habe man schon den einen oder anderen Expertentipp miteinander ausgetauscht. „Wärme ist immer gut. Ein bisschen Regen und ordentlich Pferdemist drauf“, darüber sind sich alle einig. Was noch in den Sternen steht, ist der Gewinner der internen Wette, die jährlich unter den Veranstaltern ausgetragen wird.

Schröder muss zwar als Verlierer in 2017 noch einen Grillabend für seine Kollegen ausrichten, aber es kursiert schon ein anderer Name, den man gerne auf der Verlierertreppe sehen würde. „Wir wünschen uns diesmal eine Einladung von Dirk Müller. Die Chancen sind gering, aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, scherzt Schröder.

Kurzentschlossene, die mitmachen wollen, aber noch kein Anmeldeformular bei Andreas Wokurka oder Wolfgang Frese im Gemeindebüro ausgefüllt haben, können dies direkt bei der Pflanzenausgabe nachholen.

Das große Finale der Oberneulander Kürbiswette steigt in etwa vier Monaten, am Sonnabend, 22. September, ab 15 Uhr vor dem Gemeindehaus. Da wird sich dann zeigen, wer am meisten auf die Waagschale hieven kann.