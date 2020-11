Das aufgesetzte Parken in der Albersstraße soll legalisiert werden. (Frank Thomas Koch)

Das aufgesetzte Parken in der Albersstraße soll legalisiert werden. In einem Schreiben des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) an den Beirat Schwachhausen hieß es jetzt, dass sich das dort seit Langem praktizierte halbaufgesetzte Parken bewährt habe. Die Behörde empfehle deshalb, das Parken durch eine entsprechende Beschilderung beidseitig zu legalisieren. Der Gehweg werde durch diese Maßnahme nicht berührt, da er durch einen Grünstreifen von der Parkfläche getrennt sei. Der Beirat befürwortete den Vorschlag der Behörde einstimmig.

Die CDU-Fraktion hatte im Rahmen der Septembersitzung des Beirats beantragt, das aufgesetzte Parken in der Albersstraße zu legalisieren. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, da das aufgesetzte Parken laut des zuständigen Kontaktpolizistin auf dem Seitenstreifen ohnehin erlaubt sei. Laut Bericht von Ortsamtsleiterin Karin Mathes habe eine spätere Überprüfung ergeben, dass das aufgesetzte Parken erst mit entsprechender Beschilderung legal sei.