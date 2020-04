Der Projektausschuss des Beirates Horn-Lehe plant einen Fotowettbewerb und animiert die Bürger, jetzt schon einmal die Augen nach geeigneten Motiven – hier das Universum – offen zu halten. Die eingereichten Bilder sollen die Vielfalt des Stadtteils wiedergeben. (Shirin Abedi)

Den Projektausschuss mit Themen zu füllen, ist schwieriger als zunächst gedacht – zu dieser Erkenntnis ist der neue Fachausschuss des Horn-Leher Beirats bei seiner letzten Sitzung vor Inkrafttreten der Corona-Regeln gekommen. Das Problem: Die meisten Themen sind immer auch ein Fall für einen der bereits bestehenden Fachausschüsse. Auf ein Projekt allerdings haben sich die Ausschussmitglieder jetzt einigen können: Sie wollen einen Fotowettbewerb ausrufen.

Wenngleich der offizielle Start ebenso wie der Einsendeschluss erst terminiert werden soll, wenn der Ausschuss wieder tagen darf, so können ambitionierte Hobbyfotografen schon jetzt die Augen nach geeigneten Motiven offenhalten. Die einzureichenden Beiträge sollen die Vielfalt des Stadtteils widerspiegeln, so die Idee des Ausschusses. Ziel sei dabei unter anderem die Identifikation mit dem Stadtteil oder dem jeweiligen Wohnquartier. Soziale Spaltung könne auf den Fotos ebenso thematisiert werden, wie Gebäude, Menschen oder Tiere. Alle Bürger, die im Stadtteil leben oder arbeiten, dürfen am Wettbewerb teilnehmen – ausgenommen sind Beiratsmitglieder, sachkundige Bürger sowie das Ortsamtspersonal und die jeweiligen Angehörigen. Eine Altersbeschränkung wird es beim Fotowettbewerb nicht geben. Jeder Teilnehmer darf maximal zwei Fotos einreichen – entweder analog im Format 13x18 oder digital in Druckqualität. Weitere Voraussetzungen sind, dass die Fotos mit einem Titel oder einer Botschaft sowie dem Aufnahmeort versehen sind und nicht bearbeitet wurden.

Die Fotos, die es am Ende auf die ersten zwölf Plätze geschafft haben, will der Ausschuss zu einem Kalender für das Jahr 2021 zusammenstellen. Die Jury wird sich dabei aus den Ausschussmitgliedern und den Ortsamtsmitarbeiterinnen zusammensetzen. Der Ausschuss betonte, dass die Auswahl nicht aufgrund objektiver Kriterien erfolgen werde, sondern subjektiv nach Baugefühl.

Der Druck sowie die Prämien für die Gewinner sollen zu einem Großteil aus Globalmitteln finanziert werden. Wann und an wen die Kalender ausgegeben werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Einen Verkauf der Kalender plant der Ausschuss nicht – da das Projekt aus Globalmitteln finanziert werden soll, müssten die Einnahmen ansonsten gegengerechnet werden. Die Prämierung ist nach derzeitigem Stand für die Beiratssitzung im November 2020 vorgesehen.