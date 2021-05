Die Geschichtsstudentinnen Luise Eckardt (links) und Lea Bussas haben mit einer Kommilitonin und einem Kommilitonen den Podcast „Wir sind die Uni – 50 Jahre Aktivismus“ zur Geschichte der Bremer Universität produziert. (PETRA STUBBE)

Mit einem Podcast feiern vier Geschichtsstudierende das 50-jährige Bestehen der Universität Bremen. In fünf Folgen blickt „Wir sind die Uni – 50 Jahre Aktivismus“ auf das politische Geschehen an der Uni zurück. Ob im Einsatz für den Sozialismus oder im Kampf gegen Sexismus und Studiengebühren: Von den 1970er an, bekommt jedes Jahrzehnt eine eigene Folge. Menschen, die damals studiert haben erzählen in jeder Episode von ihren Erfahrungen und erinnern sich als Student oder Studentin an ihre Zeit an der Uni Bremen. Dabei soll der Podcast vor allem eins sein – von Studierenden für Studierende. „Ich finde die Erinnerungen der Interviewten besonders interessant. Sie geben ganz andere Einsichten in die Lebenswelt als die Bücher zur Uni-Geschichte“, sagt Podcast-Mitentwickler Lennart Edel.

Die Idee zu diesem Konzept hatten die Geschichtsstudentinnen Lea Bussas und Inga Kemper. Vor rund anderthalb Jahren besuchten sie ein Seminar über die Geschichte an der Uni Bremen. Innerhalb des Seminars schauten sie die Dokumentation „Von Marx zu Darwin: Universität Bremen – eine Zeitreise“ aus dem Jahr 2011. „Uns ist aufgefallen, dass vor allem Professorinnen und Professoren und überwiegend Männer zu Wort kommen“, sagt Bussas. Die Dominanz an Männer sei natürlich vor allem der Zeit geschuldet, Anfang der 1970er-Jahre gab es noch nicht so viele Frauen an der Uni wie heute. Die Dokumentation zeige darüber hinaus vor allem die Universität in Verbindung mit dem Technologiepark und der Auszeichnung als Exzellenz-Universität. „Bei der Erzählung werden selten die Studierenden gezeigt, die die Uni prägten und veränderten“, erklärt Bussas weiter. Gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Kemper beschloss sie, die Geschichte aus der Perspektive der Studierenden zu erzählen. „Wir wollen einen anderen Blickwinkel zeigen“, stellt Kemper klar. Daran beteiligten sich ebenfalls die Geschichtsstudierenden Luise Eckardt und Edel. „In den meisten Veröffentlichungen, die wir zur Vorbereitung gelesen haben, wurde eine Erfolgsgeschichte erzählt, bei der der Alltag der Studierenden ausgeblendet wurde“, bestätigt auch Kommilitonin Eckardt.

Rund anderthalb Jahre arbeiteten sie an dem Podcast und recherchierten alles auf eigene Faust. Ursprünglich planten sie für Mai 2020 eine Veranstaltung auf dem Campus, bei der sie gemeinsam mit den Ehemaligen und Studierenden auf 50 Jahre Aktivismus zurückblicken wollten. Dort wollten sie sich den Fragen stellen: Was war uns damals wichtig, wie ist es heute? Was wird heute anders gemacht? Was hat sich seit den 1970er-Jahren verändert? Die vier Studierenden entwickelten den Podcast in Eigenregie, unabhängig von irgendeinem Seminar und in ihrer Freizeit. Darum führten sie auch selber die Interviews mit den ehemaligen Studierenden aus den verschiedenen Jahrzehnten.

Studentin Kemper sagt über ihren Eindruck aus den 1970er-Jahren: „Die Stimmung damals war eine andere.“ Sie erinnert sich, wie ihr die Ehemaligen von Stuhlkreisen berichteten und, dass alle in den Räumen rauchten. Darüber hinaus sagt Kemper über ihren Eindruck aus der Zeit: „Es ging nicht darum so schnell wie möglich den Abschluss zu machen, sondern auch darum Kritik an der Gesellschaft zu üben.“ Damals sei die Uni vor allem elitär gewesen. Die Studentinnen und Studenten aus den 1970er-Jahren hätten sich vor allem darauf konzentriert, eine Uni für alle zu schaffen, erinnert sich Kemper aus den Interviews mit den Ehemaligen. Es sei auch darum gegangen, die Universität demokratischer zu machen.

Um die hochschulpolitische Stimmung an der Uni von damals zu heute zu vergleichen, starteten die vier Podcast-Entwickler Ende 2019 eine Umfrage. Sie wollten von den Studierenden auf dem Campus wissen, ob sie sich an den Wahlen beteiligt haben und wenn nicht, warum. „Was wir immer wieder gehört haben war, dass ihnen die Zeit fehlt“, berichtet Bussas aus der Umfrage. Das liege vor allem an dem Druck, der heute an der Uni herrscht. Es gehe darum so schnell wie möglich sein Studium abzuschließen, sagt Bussas dazu. „Das Bachelor- und Mastersystem ist auch vor allem so angelegt, dass die Studierenden bloß nicht zu lange an der Uni bleiben“, bestätigt Kommilitonin Kemper. Es gehe heute darum, sein Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen.

Bussas und Kemper haben den Eindruck, dass sich die Studierenden damals mehr hochschulpolitisch engagiert haben als heute. „Es ist nicht so, dass sich die Leute nicht hochschulpolitisch engagieren wollen, sondern dass ihnen eher die Zeit dafür fehlt als das Interesse“, verdeutlicht Bussas. Doch Kemper schöpft mit Bewegungen wie Fridays for Future neue Hoffnung an die politische Beteiligung an der Universität Bremen. Solche Bewegungen könnten eine neue Welle an die Uni bringen, gerade die Generation, die jetzt mit Fridays for Future aufwächst, ergänzt Kemper. Auch wenn es um Vollversammlungen geht, sieht die Studentin Hoffnung. Früher sei das viel öfter vorgekommen als heute, erklärt sie.

Für die vier Podcast-Entwickler ist das Projekt mit der fünften Folge abgeschlossen. Denn diese zeigt den Aktivismus in den 2010er-Jahren. Doch, dass andere Studierende irgendwann einmal den Podcast fortführen, schließen die vier nicht aus. „Wer weiß, vielleicht werden wir ja so in 50 Jahren von anderen Studierenden interviewt“, sagt Kemper.

Weitere Informationen

Der Podcast „Wir sind die Uni – 50 Jahre Aktivismus“ ist kostenfrei auf den Streeming-Platformen Spotify, Deezer und Podimo abrufbar. Außerdem können Interessierte den Podcast auf der Internetseite der Universität Bremen unter https://blogs.uni-bremen.de/wirsinddieuni/ hören.