Die Discgolf-Anlage am Sportturm der Universität soll möglicherweise in Kürze geschlossen werden. Das hat der Fachausschuss Soziales und Sport des Beirates Horn-Lehe im Rahmen seiner jüngsten Sitzung erfahren – und sich einstimmig für den Erhalt der Anlage ausgesprochen. Er bat die Universität, das Wissenschafts- und das Sportressort um Auskunft, ob tatsächlich ein Abbau geplant ist, welche Gründe zu der Entscheidung geführt haben und wie sich die Entscheidung rückgängig machen ließe. Der Fachausschuss schließt sich mit seinem Votum einem Aufruf zum Erhalt der Discgolf-Anlage des TV Eiche Horn an.

Auf Nachfrage des STADTTEIL-KURIER zum aktuellen Planungsstand teilte die Universität jetzt mit, dass die Angelegenheit noch nicht abschließend entschieden sei. „Alle Sportanlagen der Universität werden derzeit überprüft, so auch die Discgolf-Anlage, die nicht vom Hochschulsport genutzt wird“, teilt Sprecherin Christina Selzer mit. „Es gibt Planungen für eine Nutzung des Geländes, aber das wurde von der Universitätsleitung noch nicht endgültig entschieden.“