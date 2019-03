Raphael Nemann (rechts) wird das Sasu im August verlassen. (PETRA STUBBE)

Das Team des Jugendzentrums Sasu in Oberneuland hat erneut ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm auf die Beine gestellt. Ein Zeichenkurs, eine Fahrt ins Jump-House und in die Lasertag-Arena, Outdoorkochen, ein Mädchentag, ein Fifa-Turnier und die „24 Stunden Sasu-WG“ werden angeboten. Die Angebote richten sich an alle Jugendlichen ab zwölf Jahre. „Wer genaue Termine, Preise und andere Informationen erhalten möchte, sollte eine E-Mail an sasu-oberneuland@gmx.de schicken, man erhält dann einen Newsletter von uns“, so Raphael Nemann, Pädagoge im Sasu. Auch auf der Homepage www.sasu-bremen.de können sich Interessierte über Ferienprogramme und andere Neuigkeiten informieren.

Ab April wird es im Sasu zudem einige neue feste Angebote geben. An jedem ersten Montag im Monat findet ein Mädchentag und an jedem ersten Mittwoch ein Jungentag statt. Die Türen des Sasu sind an diesen Tagen jeweils nur für Mädchen beziehungsweise Jungen ab zwölf Jahren geöffnet. Die Jugendlichen können selbst entscheiden, was an diesem Tag unternommen wird. Ein entspannter Tag im Sasu, eine Aktion im Freien oder etwas völlig anderes, alles ist möglich. „Mal rauskommen und etwas Besonderes erleben, weniger Zeit an PC und Handy verbringen und neue Freundschaften schließen“ sollen Ziele der geschlechtsspezifischen Tage sein. Ein Angebot, das bereits besteht, ist die Fantasy-Rollenspielgruppe, die von Raphael Nemann geleitet wird. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch informieren oder donnerstags ab 16 Uhr vorbeikommen.

Im August verlässt Pädagoge Raphael Nemann das Sasu, es wird dann eine halbe Stelle frei. Zudem wird im Jugendzentrum ab sofort ein Tanzlehrer oder eine Tanzlehrerin gesucht, und auch die Theaterpädagogen-Stelle muss neu besetzt werden. Für beide Gruppen gibt es interessierte Jugendliche, beide Angebote sollen am Freitagnachmittag stattfinden. Selbstverständlich wird ein Honorar gezahlt, beide Angebote sollen etwa anderthalb Stunden dauern.

Für Donnerstag, 28. März, 19 Uhr, bietet das Sasu eine Elternveranstaltung an, bei der es um Spiele an PC und Playstation, insbesondere um „Fortnite“ gehen soll. Warum haben diese Spiele einen solchen Reiz? Sind Spiele wie „Fortnite“ bedenklich für Jugendliche oder nicht? Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen bitte per E-Mail oder unter Telefon 2 43 64 79.