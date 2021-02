Im Sommer haben Anwohner ihrem Unmut über die geplante Durchfahrt von der Scharnhorststraße zum Wohnpark Schwachhausen mit Plakaten und Trillerpfeifen Luft gemacht. (PETRA STUBBE)

Die Baubehörde würde einen geplanten Fuß- und Radweg zwischen der Scharnhorststraße und dem im Bau befindlichen Wohnpark Schwachhausen gerne als Anwohnerzufahrt auf Zeit genehmigen. Bis zum August 2022 – dann werde mit der Fertigstellung des zweiten und dritten Wohnkomplexes auf dem Areal gerechnet. Der Bauausschuss des Schwachhauser Beirats lehnte die planungsrechtlichen Stellungnahme der Behörde am vergangenen Donnerstag hingegen mehrheitlich ab.

Die Ortspolitiker zeigten sich ebenso wie eine Anwohnerinitiative der Scharnhorststraße vom Ansinnen des Wohnpark-Investors HPI und der Zustimmung der Behörde irritiert. Die hatte ihr Okay gegeben, da es sich bei den Nutzern der temporären Zufahrt lediglich um die Bewohner der zehn Wohneinheiten des ersten fertiggestellten Wohnkomplexes handeln würde, erklärte Stadtplaner Wilhelm Petry. Die Anwohner könnten die im Bebauungsplan festgelegte Zufahrt zum Wohnpark über die Schwachhauser Heerstraße bislang noch nicht nutzen, da diese aktuell nur als Baustellenzufahrt existiere.

Lothar Probst, Sprecher der Anwohnerinitiative, wunderte sich über das Ansinnen des Investors, da die Baustellenzufahrt aktuell bereits von den Anwohnern genutzt werde, um in ihre Tiefgarage zu gelangen. „Der Investor müsste die Zufahrt lediglich etwas ertüchtigen, aber vermutlich möchte er das Geld dafür gerne sparen“, vermutete Probst. Dass es bei den zehn Anwohnern bleibe, die den temporär zweckentfremdeten Fuß- und Radweg nutzen würden, hielt er zudem für zweifelhaft. Es sei davon auszugehen, dass auch Lieferverkehr über die Scharnhorststraße in den Wohnpark gelange. „Wer will das kontrollieren?“, wollte Probst wissen. Bemerkenswert sei zudem, dass die temporäre Umnutzung des Fuß- und Radwegs von der Behörde zunächst abgelehnt und später genehmigt worden sei. Diese Genehmigung wiederum enthalte wesentliche Passagen, die im Wortlaut von HPI übernommen worden seien, erklärte Kay Middendorf (CDU), was er für inakzeptabel halte.

„Aus Platzgründen nicht geeignet“

Petry nannte diesen Vorwurf „lustig“ und wies den Verdacht des Abschreibens entschieden zurück. Möglicherweise habe es sich ja umgekehrt verhalten, sagte er. Angesichts der beiden parallel laufenden Baustellen bis Mitte 2022 sei die Baustellenzufahrt für die Anwohner aus Platzgründen perspektivisch nicht länger geeignet, argumentierte der Stadtplaner. Bei zehn Anwohnern halte er eine temporäre Umnutzung des Fuß- und Radwegs zudem für verhältnismäßig.