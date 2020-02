Der Beirat Oberneuland rechnet mit steigenden Anmeldezahlen an der Grundschule Oberneuland und befürchtet, dass die Schule dies nicht bewältigen kann. (Petra Stubbe)

Der Ausbau der Oberneulander Grundschule zur Vierzügigkeit ist zwar in Planung, im Beirat rechnet man aufgrund der zahlreichen Neubaugebiete aber bereits im kommenden Jahr mit einem erheblichen Anstieg der Anmeldezahlen. Die Grundschule gehe von mehr als 100 Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 aus, erklärte Bildungsausschuss-Sprecherin Alexa von Busse (CDU) jetzt bei der sogenannten Planungskonferenz Bildung und Soziales. Das sei eine klare Vierzügigkeit – „die werden wir nicht auffangen können“, betonte sie. Den Vertretern des Bildungsressorts schlug sie daher vor, eine zweizügige Grundschule im Wohn- und Büropark zu bauen, sodass sowohl die Grundschule Oberneuland, als auch die Paul-Singer-Grundschule in der Vahr langfristig entlastet werden könnten. Udo Stoessel, Leiter des Referats Liegenschaften, erteilte dem Vorschlag des Beirats allerdings eine Absage. Ein weiterer Standort sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Zahlen des Beirats deckten sich zudem nicht mit der Bedarfsprognose der Behörde.

Auf Nachfrage von Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) zum Zeitplan des Grundschulumbaus erklärte Stoessel, dass die Bedarfsplanung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Im Zuge des Umbaus sei dann auch mit der Erweiterung der Schule zum Inklusionsstandort für Kinder mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E) zu rechnen. Um die Kapazitäten für den Sportunterricht an der Schule zu verbessern, plant die Behörde keine Turnhallenerweiterung, sondern eine Mitnutzung der Bewegungsräume, die im Zuge des W+E-­Ausbaus an der Grundschule entstehen sollen, berichtete Stoessel.

Da es ab Sommer 2021/22 kein Hortangebot mehr in Oberneuland geben wird, plant die Behörde, einen Schülertreff mit Mittagsangebot einzurichten. Von Busse wies allerdings darauf hin, dass ein Großteil der Eltern auf eine Betreuung bis in den späten Nachmittag hinein angewiesen sei.