Auch Ilex wurde auf dem Gelände der Kitas Curie- und Carl-Friedrich-Gauß-Straße gefällt. (Andrea Warnecke/dpa)

Rund 45 Bäume sollten laut Liste des Umweltbetriebs Bremen (UBB) in der Saison 2020/21 auf dem Gelände der Kitas Curie- und Carl-Friedrich-Gauß-Straße gefällt werden. Zehn davon seien ökologisch wertvolle Ilex-Bäume gewesen, die mit dem Argument der Giftigkeit abgeholzt wurden, kritisierte jetzt der Horn-Leher Verkehrsausschuss. Auf Antrag der Grünen-Fraktion hat der Ausschuss nun beim UBB nachgefragt, ob künftig in ähnlichen Situationen andere Lösungen gefunden werden könnten, wie etwa eine Abgrenzung des betreffenden Areals durch einen kleinen Zaun. Außerdem wollen die Ortspolitiker wissen, ob weitere Bäume an den beiden Kita-Standorten gefällt werden sollen. Bezüglich der Ersatzpflanzungen fordert der Ausschuss eine angemessene Anzahl an beiden Kita-Standorten in Absprache mit den jeweiligen Leitungen. Dabei seien Kriterien wie Artenvielfalt, Schattenspender, Sichtschutz und Kinderfreundlichkeit unbedingt zu beachten. Die vorgesehene Anlage eines Weidentunnels an der Kita Carl-Friedrich-Gauß-Straße erachte der Ausschuss als bei weitem nicht ausreichend.