Sonne, frische Luft und vor allem Naturerleben für Paul und Julia. Hier lugen sie durch ein selbstgeflochtenes Weidentipi. (PETRA STUBBE)

Der Weidenpavillon auf dem Gelände des Lehr- und Erlebnisgartens Floratrium liefert biegsame Zweige. Mit der Rosenschere machen sich einige Kinder daran zu schaffen und schneiden Stücke davon ab. Sie flechten daraus Nester, die sie mit Moos auspolstern. Diese selbst gebauten Nester aus Naturmaterial sind Teil des Osterferienprogramms des Floratriums. Die Kinder können sie mit nachhause nehmen und dürfen hoffen, dass der Osterhase viele Eier hineinlegt. Am liebsten, sind sich die Kleinen einig, aus Schokolade oder Marzipan.

Begonnen hat der Morgen ja immerhin gesund, und zwar mit selbst gemachtem Müsli. So berichtet auch Heike Schneider, die für die Umweltbildung beim Floratrium zuständig ist und die Kinder betreut. „Mit einer Getreidemühle haben die Kinder Nüsse und Sonnenblumenkerne zermahlen, und dazu gab es frische Birnen und Äpfel“, sagt sie. Nester bauen und Müslimachen gehören zum Osterferienprogramm im Floratrium ebenso wie die Suche nach den ersten Blüten und dem erstem Grün nach dem Winter: Krokusse und Kornelkirschen. Und auf vier kleinen Äckern sprießt bereits Getreide.

Doch solche bunten Naturerlebnisprogramme könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Denn der gesamten Palette der Ferien- und Freizeitangebote im Floratrium droht das Aus, da aus dem Etat des Umweltsenators seit Anfang 2018 diese Arbeit nicht weiter finanziert wird. Heike Schneiders Stelle ist dann nicht mehr finanziell abgesichert.

Seit dem Jahr 2007 unterstützt die Umweltbehörde die außerschulische Umweltbildung für Kinder und Jugendliche. Mehrere Einrichtungen wie zum Beispiel der BUND, der Nabu oder Arbeit & Ökologie (A & Ö) erhalten eine Förderung, um die finanzielle Basis für die diversen Angebote draußen in der Natur zu schaffen. Einrichtungen müssen sich alle zwei Jahre erneut um die Finanzierung bewerben und mit der Antragstellung Aufwand treiben, um bürokratische Vorgaben zu erfüllen. Diese kosteten einen großen Teil der Arbeitszeit der Umweltbildner, bemängelt auch Heike Schneider vom Floratrium. Bei der „Koordinierungsstelle der Umweltbildung Bremen“ kann jede Institution einen Antrag stellen, die Umweltbildung praktiziert. Zuständig für die erneute Bewilligung ist ein Vergaberat. Dieser traf Ende 2017 die Entscheidung für die Förderung einer anderen Einrichtung als das Floratrium.

Für die Umweltpädagogen des Floratriums bedeutet das einen schweren Einschnitt, berichten die Betroffenen, nach immerhin zehn Jahren kontinuierlicher Arbeit im Stadtteil und darüber hinaus. Die Umweltbildung, die die Einrichtung anbietet, werde von Kindergärten und Schulen sowie individuell als Freizeitangebot stark nachgefragt, die Wartelisten für viele Veranstaltungen seien lang. „Mit dem Aus für die Basisförderung durch den Umweltsenator drohen etwa 100 Veranstaltungen mit rund 1200 Besuchern pro Jahr wegzufallen“, sagt Heike Schneider, die im Wesentlichen das Freizeit- und Ferienangebot im Floratrium gestaltet, während ihre Kollegin Sylke Brünn vor allem Schulklassen und Kindergärten betreut. „Für den Stadtteil ist das Aus um so bedauerlicher, als auch die vielen Vernetzungen und Kooperationen, zum Beispiel mit der Landwirtschaft vor Ort und ihrer regionalen Vermarktung von Bioprodukten hinfällig werden“, sagt Heike Schneider. Im Zuge ihrer Umweltbildungsangebote hat sie mit Eltern- und Schulvereinen Kontakte aufgebaut und Kindern das Leben auf dem Bauernhof oder das Thema gesunde Ernährung nahegebracht. Vor allem die Direktvermarkter aus der näheren Umgebung haben von ihren Ausflügen mit Kindern und Eltern profitiert, wie der Biohof Schumacher in Borgfeld, die Mosterei Fabelsaft in Worpswede oder der Hof Kaemena in Oberneuland, betont Heike Schneider.

Zwar hat der Landesverband der Gartenfreunde, der das große Garten-Lehrgelände „Floratrium“ betreibt, eine Zwischenfinanzierung für ein halbes Jahr auf die Beine gestellt, doch wie es dann weitergeht, ist ungewiss. „Für mich heißt es vor allem, danach eine Anschlussfinanzierung zu finden. Ich bin von der Ausbildung und auch von Herzen Gärtnerin und möchte unbedingt in dem Bereich weitermachen“, sagt Heike Schneider. Für sie kam die Entscheidung des Umweltressorts wie aus heiterem Himmel, ohne vorherige Ankündigung und auch ohne Begründung.

Im gesamten Bereich Horn-Lehe und Oberneuland gebe es außer dem Floratrium keine weiteren Umweltbildungsangebote außerhalb von Schulen, so ihre Einschätzung. Die nächstgelegene Anlaufstelle sei der Bürgerpark, wo jedoch überwiegend das Thema Wald vermittelt werde. Mit dem Wegbrechen der Finanzierung droht im Stadtteil ein Lern- und Erfahrungsbereich wegzufallen, dessen Bedeutung für die kindliche Entwicklung längst wissenschaftlich nachgewiesen ist. Längere Aufenthalte in der Natur sind für gesundes seelisch-geistiges Wachstum von Kindern wichtig. „In den meisten Schulen werden Kinder nur noch selten an die Natur herangeführt, sie lernen die heimische Tier- und Pflanzenwelt kaum noch kennen – um so wichtiger ist es, dass es Angebote der außerschulischen Umweltbildung gibt“, ist Heike Schneider überzeugt.

„Mit dem Wegfall meiner Stelle wird der Bereich Landwirtschaft in den geschützten Feuchtgrünlandgebieten um Bremen nicht mehr thematisiert“, sagt die Umweltbildnerin, „ebenso geht ein wichtiger Impuls für das Kennenlernen der heimischen Natur verloren. Denn vom Floratrium aus haben Kinder oft erst ihren Stadtteil und die heimische Tier- und Pflanzenwelt entdeckt, seien es Bäume in Menkes Park, Fledermäuse in Höpkens Ruh oder Wiesenvögel in den Borgfelder Wümmewiesen.“